La Juventus e Luciano Spalletti sarebbero ormai a un passo dal proseguire insieme il proprio percorso. Secondo quanto filtra nelle ultime ore, le parti avrebbero trovato l’accordo per il rinnovo e domani potrebbe essere la giornata decisiva per l’annuncio ufficiale. Il tecnico di Certaldo, arrivato alla guida dei bianconeri con l’obiettivo di rilanciare il progetto sportivo, sarebbe pronto a legarsi al club piemontese fino al 2028. Una scelta che confermerebbe la volontà della società di dare continuità al lavoro intrapreso, puntando su un allenatore di grande esperienza e personalità per costruire il futuro della squadra.

Accordo fino al 2028 e scelta condivisa

L’intesa raggiunta prevedrebbe un accordo biennale, soluzione che le parti avrebbero ritenuto ideale per non vincolarsi eccessivamente a lungo. Una decisione maturata sia per evitare che il rapporto diventi troppo opprimente nel tempo, sia per considerazioni legate alla carriera dello stesso Spalletti. Il tecnico, infatti, a 67 anni potrebbe decidere di concludere la propria esperienza professionale proprio a Torino, avvicinandosi gradualmente al traguardo dei 70 anni. Il prolungamento fino al 2028 rappresenterebbe quindi un compromesso equilibrato, capace di garantire stabilità al progetto senza precludere eventuali scelte future. L’annuncio ufficiale, atteso nelle prossime ore, metterebbe fine alle speculazioni delle ultime settimane e rafforzerebbe la posizione dell’allenatore all’interno del club.

Spalletti al centro del progetto tecnico

Il rinnovo non avrebbe solo valore simbolico, ma inciderebbe anche sulle strategie di mercato della Juventus. Da quanto emerge, infatti, Spalletti sarà insieme a Comolli uno degli uomini chiave nella costruzione della rosa della prossima stagione. Ogni scelta in sede di calciomercato passerebbe dal tavolo del tecnico toscano, chiamato a indicare i profili più adatti al proprio sistema di gioco. La società sarebbe intenzionata a dargli piena fiducia, affidandogli un ruolo centrale nelle decisioni tecniche. Un segnale chiaro di continuità e programmazione, con l’obiettivo di costruire una squadra competitiva e coerente con le idee dell’allenatore. Il rinnovo fino al 2028, dunque, rappresenterebbe non solo la conferma di Spalletti, ma anche il punto di partenza per un nuovo ciclo bianconero