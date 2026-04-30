L'Hellas Verona prosegue intensamente la sua preparazione in vista dell'impegnativa sfida esterna contro la Juventus, un appuntamento cruciale in programma domenica a Torino. Sotto la guida tecnica attenta di Paolo Sammarco, il gruppo ha svolto una seduta d'allenamento a porte chiuse presso il centro sportivo di Peschiera del Garda. Tuttavia, l'attenzione principale dello staff medico e tecnico è focalizzata sulle condizioni incerte di Armel Bella‑Kotchap, un elemento chiave della retroguardia, mentre la difesa gialloblù si trova già a fare i conti con un'altra assenza significativa.

Le preoccupanti condizioni di Armel Bella‑Kotchap

Il difensore tedesco Armel Bella‑Kotchap ha riportato un serio infortunio alla spalla durante l'ultimo confronto di campionato contro il Lecce. La gravità della situazione si sta rivelando più seria del previsto, con le prime valutazioni che indicano una lussazione. Questa diagnosi, se confermata pienamente, potrebbe rendere necessario un intervento chirurgico. L'episodio che ha causato l'infortunio si è verificato a circa cinque minuti dall'inizio del secondo tempo della partita contro il Lecce, quando il giocatore ha accusato un problema alla spalla sinistra dopo un rilancio effettuato sotto pressione. Fu in quell'occasione che Armel Bella‑Kotchap fu costretto a lasciare il campo, venendo sostituito da Valentini.

Se l'ipotesi dell'operazione dovesse trovare conferma nelle prossime ore, la stagione del giovane centrale difensivo potrebbe considerarsi virtualmente conclusa. Questa prospettiva rappresenta un colpo significativo per la stabilità della retroguardia scaligera, privandola di un pilastro per il resto del campionato.

L'assenza di Valentini per squalifica

A complicare ulteriormente il quadro difensivo dell'Hellas Verona si aggiunge l'assenza di un altro importante elemento: l'argentino Valentini. Il difensore non sarà disponibile per la trasferta di Torino a causa di una squalifica. Il provvedimento è stato inflitto dal Giudice Sportivo, che ha comminato a Valentini una squalifica di una giornata per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

Questa sanzione assume un peso maggiore considerando che il giocatore era già in diffida, avendo raggiunto la quinta ammonizione stagionale. La sua assenza priverà la squadra di un'opzione difensiva preziosa, costringendo lo staff tecnico a rivedere gli assetti in vista della delicata sfida contro i bianconeri.

Le sfide per la retroguardia gialloblù a Torino

La contemporanea indisponibilità di Armel Bella‑Kotchap, a causa di un grave infortunio alla spalla che potrebbe compromettere l'intera sua stagione, e di Valentini, fermato da una squalifica disciplinare, pone l'Hellas Verona di fronte a significative e complesse sfide. La trasferta contro la Juventus si preannuncia particolarmente ardua, con il reparto difensivo che si presenterà fortemente rimaneggiato.

Lo staff tecnico sarà chiamato a un lavoro intenso per trovare le soluzioni più efficaci e garantire la necessaria solidità in un match di alta importanza, cercando di sopperire alle importanti assenze che affliggono la retroguardia gialloblù.