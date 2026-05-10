A pochi giorni dalla conclusione del campionato e dall'eliminazione Playoff per mano della Casertana (1-1 al Pinto), il Crotone inizia a guardare al futuro. Diversi i punti che la società pitagorica sarà chiamata ad affrontare nei prossimi giorni: dalla iscrizione al prossimo torneo di Serie C passando per la concessione annuale del servizio di gestione, conduzione e utilizzo dello stadio comunale “Ezio Scida”. Servirà inoltre capire quale sarà il futuro di Emilio Longo, tecnico in scadenza di contratto, per programmare con le risorse a disposizione il nuovo campionato 2026-2027.

Crotone, si lavora all'iscrizione della squadra

In questi giorni la dirigenza crotonese dovrà riuscire a perfezionare la documentazione per essere regolarmente ai nastri di partenza del campionato. In una recente intervista a IlCrotonese, il presidente Gianni Vrenna ha affermato: "Non credo ci siano problemi per quanto riguarda l’iscrizione”. Una rassicurazione che però non dirada le nubi su quello che sarà l'obiettivo stagionale degli squali che, al netto di una penalizzazione (società deferita per mancati pagamenti a gennaio e febbraio 2026), potrebbe realisticamente vedere gli squali lottare per la salvezza e, una volta raggiunta provare ad alzare l'asticella.

Dall'Ezio Scida al futuro del tecnico Emilio Longo

Come ogni anno il Comune di Crotone, con Consiglio Comunale convocato il 15 maggio, andrà a discutere la concessione annuale del servizio di gestione dell'Ezio Scida. L'impianto di gioco degli squali ha subito cambiamenti per permettere lo svolgimento degli scavi del progetto "Antica Kroton" ed oggi appare ridimensionato rispetto al recente passato. A guidare la squadra potrebbe arrivare un nuovo tecnico: Emilio Longo, allenatore delle ultime due annate, è in scadenza di contratto e una permanenza rappresenterebbe una scelta di vita più che di carriera in un momento così difficile per la società.

Prime voci legate al calciomercato estivo

A pochi giorni della fine della stagione, con i Playoff e Playout ancora in fase di svolgimento nei tre gironi di Lega Pro, alcune voci hanno iniziato a circolare.

Una di queste vede come protagonista l'attaccante e capitano del Crotone, Guido Gomez. Il calciatore, autore di 16 reti stagionali, dopo cinque campionati potrebbe cambiare piazza. Ad interessarsi a lui lo scorso inverno sono state Catania e Salernitana, ora l'interesse nei sui confronti sarebbe stato palesato dal Perugia.