Il Crotone ha concluso la sua stagione con l'eliminazione playoff scaturita a seguito del pareggio (1-1) al "Pinto" di Caserta, abbandonando il sogno promozione. Calcio giocato che va in vacanza ed ora sarà tempo di programmazione. Il primo nodo da sciogliere sarà quello legato all'Ezio Scida. Nella giornata del 15 maggio il Consiglio Comunale discuterà l’affidamento in concessione annuale del servizio di gestione, conduzione e utilizzo dello stadio comunale “Ezio Scida” per l’anno 2026, attraverso un apposito atto di indirizzo. La squadra, nella giornata dell'8 maggio ha svolto l'ultimo allenamento prima del rompete le righe.

Crotone, si torna a parlare dell'Ezio Scida

Come ogni anno di questi tempi il Comune di Crotone dovrà assegnare la gestione dell'impianto sportivo per la stagione 2026-2027. L'impianto, negli scorsi mesi, è stato oggetto di lavori che hanno portato allo smantellamento della parte alta della Tribuna Coperta per permettere lo svolgimento dei lavori legati al Progetto "Antica Kroton". Ora si potrebbe passare allo smontaggio della copertura attuale per fare spazio ad una nuova copertura più bassa. In questo senso non sono state fornite ancora informazioni su quando e se verranno realizzati nei prossimi mesi tali interventi e quale sarà la veste che assumerà l'Ezio Scida.

Crotone, stagione conclusa

Sul lato sportivo la squadra di Emilio Longo ha effettuato nella giornata dell'8 maggio l'ultimo allenamento prima dei saluti finali e dell'arrivederci all'estate per la preparazione precampionato. A fare visita a squadra e staff tecnico è stata la dirigenza, rappresentata dal presidente Gianni Vrenna e dal Direttore Generale, Raffaele Vrenna. In campionato il Crotone ha concluso il suo torneo con il sesto posto finale, nei playoff il cammino degli squali si è interrotto nel Secondo Turno Eliminatorio della Fase a Girone.

Una stagione con penalizzazione

Sulle spalle del prossimo torneo, che sarà ancora di Serie C, il Crotone dovrà portare il peso di una penalizzazione.

La società è stata deferita nei giorni scorsi a causa di mancati pagamenti per le mensilità di gennaio e febbraio, situazione che porterà a punti di penalità. Si potrebbero prospettare dai 3 ai 6 punti di penalizzazione, ma al momento ogni elemento rimane semplicemente nell'ordine delle ipotesi.