Stephan El Shaarawy ha annunciato che il derby contro la Lazio sarà la sua ultima partita in casa con la maglia della Roma. L'attaccante giallorosso ha comunicato la decisione attraverso i propri canali social, esprimendo in un lungo messaggio le sue emozioni e la profonda gratitudine per gli anni trascorsi nella Capitale.

«Il derby sarà la mia ultima partita in casa all'Olimpico. E non c'è partita migliore di questa per mettere in campo tutto quello che ho sempre cercato in questo gioco: impegno, rispetto e dedizione per questa maglia, ma soprattutto la mia gratitudine.

Me ne vado, ma una parte di me resterà qui. Perché certe storie non finiscono davvero, cambiano solo forma», ha dichiarato El Shaarawy, sottolineando il forte legame con il club e la città.

Un decennio in giallorosso: emozioni e crescita

Nel suo messaggio di addio, El Shaarawy ha ripercorso i dieci anni vissuti con la Roma, un periodo costellato di gioie e difficoltà. «Ci sono luoghi che diventano casa senza che tu te ne accorga. E poi, un giorno, ti rendi conto che è stato molto di più... erano persone, emozioni, vita. Per me questi dieci anni sono stati tutto questo. Me ne vado con il cuore pieno di ricordi, di battaglie condivise, di gioie immense ma anche di momenti difficili che mi hanno fatto crescere, dentro e fuori dal campo».

L'attaccante ha ribadito il suo impegno costante per onorare la maglia giallorossa: «Ho sempre cercato di onorare questa maglia nel modo più autentico possibile, dando tutto me stesso. Abbiamo scritto pagine importanti insieme, vivendo emozioni che resteranno indelebili, come la vittoria di un trofeo internazionale che ci ha uniti ancora di più e che porterò sempre dentro di me». El Shaarawy ha inoltre ricordato l'immenso onore di aver indossato la fascia da capitano, definendolo «un privilegio che porterò sempre nel cuore».

I ringraziamenti e il futuro del Faraone

Nel suo commiato, El Shaarawy ha rivolto un sentito ringraziamento alla società, ai compagni, allo staff e, in particolare, ai tifosi.

«Sarò per sempre riconoscente a questa società e soprattutto a questa città che mi ha dato tantissimo. Grazie alla società, che mi ha dato l'opportunità di crescere come uomo e come calciatore. Grazie ai miei compagni, con cui ho condiviso ogni emozione. Grazie allo staff, per il lavoro e il supporto quotidiano. E un grazie speciale a voi tifosi perché mi avete fatto sentire uno di voi, sempre».

Il futuro di El Shaarawy, dopo dieci stagioni in giallorosso intervallate da un'esperienza in Cina, si prospetta ormai lontano dalla Roma. La sua uscita di scena si inserisce in un contesto di possibili cambiamenti per la squadra, con diversi contratti in scadenza. Il derby contro la Lazio, dunque, rappresenterà per il «Faraone» un'occasione speciale per salutare il pubblico dell'Olimpico e chiudere un capitolo significativo della sua carriera.

Il club sta valutando il futuro di altri giocatori con contratti in scadenza, ma per El Shaarawy le possibilità di un rinnovo sono ormai ridotte al minimo. L'attaccante rimane comunque molto stimato all'interno dello spogliatoio e tra i tifosi, che si preparano a tributargli un ultimo saluto nel match più sentito della stagione.