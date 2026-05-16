Il campionato di Serie A è arrivato alla penultima giornata della regular season e la corsa agli obiettivi è ormai entrata nella fase decisiva. Tra lotta scudetto, qualificazioni europee e salvezza, ogni partita può cambiare il destino delle squadre. Lecce e Cremonese giocheranno in contemporanea domenica sera e si contendono l'ultimo posto salvezza nella massima categoria.
Nel frattempo, in Serie B e Serie C sono iniziati playoff e playout: sfide da dentro o fuori che valgono una promozione nella categoria superiore oppure la permanenza nel campionato.
Stadi pieni, trasferte vietate e diversi settori ospiti già sold out confermano l’enorme attesa dei tifosi.
Spettatori Serie A
- Genoa – Milan (divieto residenti)
- Inter – Verona (divieto residenti)
- Atalanta – Bologna (323)
- Sassuolo – Lecce (4.000, sold out)
- Juventus – Fiorentina (vietata)
- Cagliari – Torino (131)
- Udinese – Cremonese 311)
- Roma – Lazio (700)
- Pisa – Napoli (vietata)
- Como – Parma (160)
Play off e play out Serie B
- Juve Stabia – Monza (150)
- Catanzaro – Palermo (vietata)
- Bari – Südtirol (23)
Serie C- Supercoppa
- Vicenza – Benevento (300)
Play out
- Torres – Bra (5)
Play off
- Potenza – Ascoli (500, sold out)
- Salernitana – Ravenna (102)
- Casarano – Brescia (vietata)
- Lecco – Catania (1.200, sold out)
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