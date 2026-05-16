Il campionato di Serie A è arrivato alla penultima giornata della regular season e la corsa agli obiettivi è ormai entrata nella fase decisiva. Tra lotta scudetto, qualificazioni europee e salvezza, ogni partita può cambiare il destino delle squadre. Lecce e Cremonese giocheranno in contemporanea domenica sera e si contendono l'ultimo posto salvezza nella massima categoria.

Nel frattempo, in Serie B e Serie C sono iniziati playoff e playout: sfide da dentro o fuori che valgono una promozione nella categoria superiore oppure la permanenza nel campionato.

Stadi pieni, trasferte vietate e diversi settori ospiti già sold out confermano l’enorme attesa dei tifosi.

Spettatori Serie A

Genoa – Milan (divieto residenti)

Inter – Verona (divieto residenti)

Atalanta – Bologna (323)

Sassuolo – Lecce (4.000, sold out)

Juventus – Fiorentina (vietata)

Cagliari – Torino (131)

Udinese – Cremonese 311)

Roma – Lazio (700)

Pisa – Napoli (vietata)

Como – Parma (160)

Play off e play out Serie B

Juve Stabia – Monza (150)

Catanzaro – Palermo (vietata)

Bari – Südtirol (23)

Serie C- Supercoppa

Vicenza – Benevento (300)

Play out

Torres – Bra (5)

Play off

Potenza – Ascoli (500, sold out)

Salernitana – Ravenna (102)

Casarano – Brescia (vietata)

Lecco – Catania (1.200, sold out)

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