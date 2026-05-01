L'opinionista Fabio Bergomi ha parlato su Youtube di un grande nome in orbita Inter: "E' una vita che la Beneamata è dietro a Nico Paz ma la brutta notizia è che il Real Madrid ha scelto di riprenderselo dal Como, pagando 9 milioni di euro. Il fantasista argentino assicuro che è fantastico sia da vedere in tv che dal vivo: parliamo di un trequartista moderno, che sa fare tutto, compreso calciare le punizioni. Ecco perché l'Inter ha provato a prenderlo e ci proverà ancora. Il discorso da fare però deve essere legato a quello che faranno le Merengues nei prossimi mesi: nella capitale spagnola dovrebbe probabilmente tornare José Mourinho, che il presidente Florentino Perez ha scelto per sostituire Arbeloa.

La domanda quindi è, cosa farà lo Special One di Nico Paz? Lo terrà o lo manderà via? Io credo più nella prima ipotesi però magari si può sperare che lo diano all'Inter con la formula della recompra e quindi a un prezzo più basso. Nico Paz è quindi un sogno per i nerazzurri e l'Inter si sta muovendo in maniera importante per lui".

Bergomi: 'Troppi nomi accostati a centrocampo, Palestra difficile per i rapporti non buoni con l'Atalanta'

Bergomi ha proseguito: "Per Nico Paz il problema non sarebbero neanche i soldi perché Frattesi e Asllani verranno ceduti. Credo invece meno a tutti quei nomi che leggo messo insieme per il centrocampo dell'Inter: si parla di calciatori come Koné della Roma e del Sassuolo, poi Diaby e persino Ederson, che fino a qualche giorno fa sembrava promesso sposo con l'Atletico Madrid.

Quindi penso sia davvero complicato portare a Milano tutti questi calciatori".

Infine Bergomi ha rivelato: "Per quanto riguarda i discorsi su Palestra, ho letto che i rapporti fra l'Inter e l'Atalanta si sarebbero incrinati e che quindi l'affare sarebbe più complesso del previsto. Certo, le due società non vanno più troppo d'accordo perché Lookman era stato praticamente venduto all'Inter, con Chivu che ne parlava persino in conferenza, ma Marotta ha dovuto far saltare il tutto perché Thuram è rimasto alla Pinetina invece di essere ceduto. Una sorta di pacco che la società bergamasca ha dovuto assorbire con non poche difficoltà".

I tifosi rispondono a Bergomi

Le parole di Bergomi hanno scatenato la sua community: "Curtis Jones e Kone', e saremmo competitivi anche in Champions, aggiungerei Adeyemi al posto di Bonny" scrive un utente su Youtube. Un altro poi aggiunge: "Serve Gila! Dai tempi di Cordoba ci manca un difensore veloce! E' possibile che non si rendono conto in società?".