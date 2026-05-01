Il grande sogno della Juventus per la prossima estate continua a chiamarsi Bernardo Silva, ma la strada che porta al fantasista portoghese si fa sempre più complicata. Il centrocampista del Manchester City, in uscita a parametro zero al termine della stagione, rappresenta uno degli obiettivi più ambiziosi della dirigenza bianconera. Tuttavia, le ultime indiscrezioni scritte su X dal giornalista Nicolò Schira, darebbero il lusitano focalizzato su altri lidi.

Schira rivela tutto: il Barça resta la priorità

“Bernardo Silva sta aspettando la decisione del Barça.

L’FCB è la sua prima scelta”, ha scritto Schira, spiegando in maniera piuttosto chiara quale sarebbe oggi la volontà del calciatore. Una notizia pesante per la Juventus, che da settimane lavora sottotraccia per cercare di anticipare la concorrenza e convincere il giocatore ad accettare il progetto bianconero.

Lo stesso giornalista ha poi aggiunto ulteriori dettagli sull’offerta juventina: “La Juventus è ancora alla finestra e ha offerto al giocatore portoghese un contratto fino al 2028 più opzione per il 2029 per provare a convincerlo. Ci sono anche club sauditi, MLS e turchi interessati”. Un’offerta importante, sia dal punto di vista economico che progettuale, che dimostra come il club creda realmente nella possibilità di portare Bernardo Silva alla Continassa.

Spalletti ci ha provato, ma non basta

Per tentare di ribaltare la situazione, la Juventus avrebbe messo in campo anche una delle sue carte più forti: Luciano Spalletti. Il tecnico toscano avrebbe infatti avuto un contatto diretto telefonico con Bernardo Silva, cercando di spiegargli il ruolo centrale che avrebbe avuto all’interno del nuovo progetto tecnico bianconero. Un segnale forte, che testimonia quanto il club consideri il portoghese una priorità assoluta.

Al momento, seguendo soprattutto le indiscrezioni di Schira, neppure l’intervento personale dell’allenatore sembrerebbe essere bastato per cambiare le gerarchie nella testa del giocatore. Il fascino del Barcellona resta dominante, mentre sullo sfondo restano anche le ricchissime offerte provenienti dall’Arabia Saudita, dall’MLS e dal campionato turco.