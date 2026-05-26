Il futuro di Fabio Grosso si delinea lontano dal Sassuolo e sempre più vicino alla panchina della Fiorentina. Un accordo biennale con il club viola sembra ormai prossimo alla chiusura, segnando un passaggio cruciale nella carriera del tecnico. La notizia ha trovato conferma oggi a Firenze, in seguito a un incontro determinante tra Grosso e il direttore sportivo del Sassuolo, che ha ufficialmente preso atto della volontà del tecnico di non proseguire la sua esperienza con la squadra emiliana.

Il direttore sportivo del Sassuolo ha comunicato pubblicamente la decisione di Grosso di non continuare il suo percorso con la formazione neroverde.

Questa dichiarazione ha immediatamente alimentato e rafforzato le persistenti voci di un suo imminente trasferimento nel capoluogo toscano, un movimento che potrebbe portare all'addio di Paolo Vanoli dalla panchina della Fiorentina. Per l'ex campione del mondo è già pronto un contratto della durata di due anni con la società gigliata.

Il contesto delle trattative e le implicazioni

L’annuncio ufficiale da parte del dirigente del Sassuolo ha confermato e dato peso alle numerose indiscrezioni che circolavano da tempo riguardo al futuro professionale di Fabio Grosso. L’incontro odierno ha rappresentato il momento chiave per fare chiarezza definitiva sulle intenzioni del tecnico. La sua scelta di non proseguire il cammino intrapreso con la squadra emiliana apre ora scenari importanti per entrambi i club: la Fiorentina si prepara ad accogliere un nuovo allenatore e il Sassuolo dovrà avviare la ricerca di una nuova guida tecnica.

Interesse di altri club e la ricerca del sostituto