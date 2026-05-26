Alexia Putellas, icona e capitana storica del Barcellona femminile, ha annunciato il suo addio al club catalano dopo quattordici anni di successi. L'annuncio è giunto tramite un videomessaggio pubblicato su Instagram, nel quale la calciatrice ha ripercorso i momenti salienti della sua straordinaria carriera in blaugrana, accompagnata dalle note di un brano di Rosalía. Questo commiato arriva pochi giorni dopo il trionfo europeo contro il Lione a Oslo e alla vigilia della sua ultima partita con la maglia azulgrana, nel penultimo incontro di Liga contro la Real Sociedad.

Nel toccante videomessaggio, Putellas ha ricordato con emozione la prima volta che, da bambina, ha sentito i cori dei tifosi 'culé' al Camp Nou e ha evidenziato la profonda trasformazione vissuta dal calcio femminile negli ultimi anni. Con oltre 500 presenze e 232 gol realizzati, la centrocampista ha contribuito in modo determinante all’ascesa del club e alla crescente popolarità del calcio femminile in Spagna e in Europa. "Ho vissuto un viaggio indimenticabile, sono orgogliosa di aver fatto parte di questa storia", ha dichiarato Putellas, riassumendo un'epoca.

Un palmarès straordinario e un'eredità unica

Durante la sua lunga e gloriosa permanenza al Barcellona, Putellas ha conquistato un numero impressionante di trofei: due Palloni d'Oro, quattro Champions League, dieci campionati, dieci Coppe della Regina e sette Coppe Catalunya.

È stata la prima calciatrice spagnola a vincere il Pallone d'Oro nel 2021, confermando il suo dominio nel 2022. Con un totale di trentotto trofei vinti con la maglia blaugrana, ha indubbiamente segnato un’epoca irripetibile per il club e per l'intero movimento calcistico femminile.

Il suo addio si inserisce in un periodo di significativi cambiamenti per il Barcellona, con diverse altre giocatrici di spicco in scadenza di contratto. Il club ha organizzato per Putellas un ultimo saluto ai tifosi allo stadio Johan Cruyff, mentre un tributo speciale è previsto al Camp Nou per celebrare il suo immenso contributo e la sua duratura eredità nel calcio mondiale.

Futuro incerto e interesse internazionale

Il futuro di Alexia Putellas rimane ancora da definire, ma le offerte non mancano, in particolare dall’Inghilterra. Tra le squadre più interessate spicca il London City Lionesses, club della Women’s Super League, fortemente attratto dal talento e dall’esperienza della centrocampista spagnola. La potenziale presenza di un allenatore spagnolo e di alcune ex compagne di squadra potrebbe favorire un suo trasferimento, ma la decisione finale non è ancora stata resa nota.

Putellas lascia il Barcellona come una delle figure più rappresentative del calcio femminile europeo, avendo esteso il suo impatto anche ai successi della nazionale spagnola, tra cui due Nations League e la storica vittoria del Mondiale in Australia nel 2023. Il suo addio segna la fine di un’era e l'apertura di una nuova pagina sia per il club che per la stessa calciatrice, che si prepara a ricevere l’abbraccio finale del pubblico blaugrana.