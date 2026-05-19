Pep Guardiola si appresta a concludere la sua lunga e vincente esperienza sulla panchina del Manchester City. Il tecnico catalano ha comunicato ai suoi giocatori l’intenzione di lasciare la guida dei Citizens al termine della stagione, segnando la fine di un’epoca che ha profondamente trasformato la storia del club inglese.

Arrivato in Inghilterra nell’estate del 2016, Guardiola ha conquistato ben venti trofei in dieci anni, tra cui sei Premier League, una Champions League, tre FA Cup e cinque Coppe di Lega. Il suo impatto è stato così significativo da introdurre il termine ‘guardiolismo’, a testimonianza di una filosofia di gioco riconoscibile e vincente.

Sotto la sua guida, il City ha raggiunto traguardi storici: il record di cento punti in una stagione, il Triplete nel 2022-23 e il primato di essere la prima squadra inglese a vincere la Premier League per quattro anni consecutivi.

L'eredità di Guardiola e il futuro del Manchester City

Nonostante le ripetute smentite in conferenza stampa, le voci sull’addio di Guardiola si sono intensificate, trovando infine conferma. Il tecnico, pur essendo ancora sotto contratto per un’altra stagione, avrebbe preferito mantenere il riserbo fino al termine della Premier League, ma le indiscrezioni sono ormai diventate realtà. La società, di proprietà dello sceicco Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, si prepara ora a celebrare il suo allenatore simbolo, valutando anche l’intitolazione di una tribuna dello stadio quale riconoscimento per i risultati straordinari ottenuti.

Il nome più accreditato per la successione è quello di Enzo Maresca, già ex vice di Guardiola al City e reduce da un’esperienza al Chelsea. Per il tecnico italiano sarebbe pronto un contratto triennale, ma prima dovrà formalizzare la risoluzione con il club londinese. L’ufficializzazione è attesa a breve, segnando l’inizio di una nuova era per il Manchester City.

Enzo Maresca: il profilo del successore

Enzo Maresca, quarantasei anni, ha già raggiunto un accordo verbale totale con il Manchester City per assumere il ruolo di nuovo allenatore. Dopo aver lasciato il Chelsea a gennaio, Maresca era stato fortemente accostato al club di Manchester, dove aveva già ricoperto il ruolo di tecnico dell’Under 21 e successivamente di assistente di Guardiola nella storica stagione del Triplete.

Maresca ha poi guidato il Leicester City alla vittoria del Championship, prima di approdare al Chelsea. Con la conferma dell’addio di Guardiola, Maresca si prepara ora a firmare un contratto triennale e a raccogliere una delle eredità più prestigiose del calcio europeo.

Il Manchester City, dopo aver conquistato la Carabao Cup e la FA Cup in questa stagione, si appresta a celebrare Guardiola con una parata dedicata, sottolineando il valore di un decennio irripetibile. L’ultima partita di Guardiola sulla panchina dei Citizens sarà contro l’Aston Villa, un appuntamento che chiuderà ufficialmente un ciclo storico per il club inglese.