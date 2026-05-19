Il ritorno di José Mourinho sulla panchina del Real Madrid è ormai imminente. L'accordo verbale tra il prestigioso club spagnolo e lo Special One, rappresentato dal suo storico agente Jorge Mendes, è stato definito in ogni dettaglio. Sono stati concordati la durata del contratto e lo stipendio, e ora si attende solo la firma ufficiale per sancire questo atteso ritorno.

Il percorso di Mourinho e i dettagli dell'intesa

Lo Special One, che ha già guidato i Blancos dal 2010 al 2013, ha recentemente incontrato il presidente del Benfica, Rui Costa. In tale occasione, Mourinho ha chiarito la sua intenzione di non accettare l'offerta di rinnovo biennale con aumento di stipendio proposta dal club portoghese, aprendo di fatto la strada al suo possibile ritorno a Madrid.

La formalizzazione del contratto con il Real Madrid è strettamente legata all'esito delle prossime elezioni presidenziali del club. L'attesa è per la rielezione di Florentino Pérez, prevista per domenica prossima, un passaggio considerato cruciale per l'ufficialità. Mourinho, tuttavia, mantiene una posizione di sicurezza grazie al suo contratto ancora valido per un anno con il Benfica, una garanzia nel caso in cui scenari alternativi, come una vittoria di Enrique Riquelme alle elezioni, dovessero concretizzarsi.

Le aspettative per il ritorno dello Special One

Il potenziale ritorno di José Mourinho al Real Madrid è visto come il rientro di una figura carismatica e talvolta controversa, con il compito di ristabilire l'ordine in uno spogliatoio che ha attraversato stagioni caratterizzate da risultati altalenanti.

L'ufficialità di questo atteso rientro è, come detto, subordinata all'esito delle elezioni presidenziali del club, che dovranno ratificare definitivamente la sua posizione.

Termini contrattuali e clausola di risoluzione

L'intesa tra Mourinho e il Real Madrid, sebbene ancora verbale, prevederebbe un contratto della durata di due anni, con la possibilità di estenderlo per un'ulteriore stagione. È previsto che lo Special One porti con sé a Madrid alcuni membri del suo attuale staff tecnico dal Benfica, garantendo continuità nel suo metodo di lavoro.

Per liberare José Mourinho dal suo attuale vincolo contrattuale con il club portoghese, il Real Madrid dovrà versare al Benfica una clausola di risoluzione. L'importo concordato per tale clausola ammonta a circa tre milioni di euro, un passo necessario per finalizzare il trasferimento.