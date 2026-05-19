Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari, è stato insignito della "Briglia d’oro 2026". Giunto alla trentatreesima edizione, questo prestigioso riconoscimento è conferito annualmente dall’Associazione Italiana Allenatori Calcio, sezione di Siena. Il premio celebra il tecnico che si distingue non solo per i risultati sportivi, ma anche per l'eccellente gestione e guida del gruppo squadra.

Le motivazioni ufficiali evidenziano il ruolo di Pisacane nel condurre il Cagliari a una "straordinaria salvezza nel campionato di Serie A". Il testo recita: "Con passione, competenza e grande dedizione ha guidato il Cagliari ad una straordinaria salvezza nel campionato di Serie A.

Oltre alle ottime e già conosciute capacità tecniche, ha sempre mostrato un lato umano di innegabile valore, affrontando a testa altissima ogni complicata sfida che la vita gli ha posto davanti come ostacolo". La cerimonia di consegna si terrà il 12 giugno a Siena.

La "Briglia d’oro": leadership e valori umani

La "Briglia d’oro" valuta meriti sportivi, qualità umane e capacità di leadership. Pisacane, in stagione, ha dimostrato dedizione e gestione esemplare del gruppo, fattori determinanti per la salvezza del Cagliari. Il riconoscimento sottolinea l'importanza di un approccio olistico alla guida tecnica, fondendo aspetto umano e tattico.

L’albo d’oro include figure di spicco del calcio italiano: Nicola, Baroni, Calzona, Sacchi, Tudor, Dionisi, Semplici, Ballardini, Ranieri, Di Francesco, Pioli, Zeman, Montella, Allegri, Rossi, Ventura, Gasperini, Cuccureddu, Beretta, Ulivieri, Spalletti e Papadopulo.

La presenza di questi nomi illustri rafforza il prestigio della "Briglia d’oro", valorizzando l'allenatore come stratega e punto di riferimento umano e morale.

Un riconoscimento distintivo nel calcio italiano

La "Briglia d’oro" è tra i riconoscimenti più stimati per gli allenatori italiani, celebrando la completezza del tecnico. Premia chi sa coniugare risultati sportivi con solidi valori etici e attitudine alla guida. Negli anni, ha valorizzato il lavoro di allenatori che hanno lasciato un segno positivo dentro e fuori dal campo, riaffermando che il calcio può essere una vera scuola di vita e promotore di valori condivisi.