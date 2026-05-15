Il giovane centrocampista offensivo Samuele Inacio, diciottenne talento azzurro, ha prolungato il suo contratto con il Borussia Dortmund fino al 30 giugno 2029. L'accordo, ufficializzato questa settimana dal club tedesco, consolida la permanenza di uno dei prospetti più brillanti del calcio internazionale.

Il percorso di crescita e le ambizioni del talento

Inacio è approdato al Borussia Dortmund nel 2024, proveniente dalle giovanili dell’Atalanta, e ha iniziato il suo percorso nella squadra U19. Da quel momento, ha mostrato una crescita costante, affermandosi progressivamente fino a debuttare e imporsi in Bundesliga con la prestigiosa maglia del BVB.

Lars Ricken, direttore sportivo del club, ha elogiato il calciatore, definendolo “uno dei maggiori talenti della sua generazione a livello mondiale”. Ricken ha inoltre espresso piena fiducia nel suo potenziale, prevedendo che Inacio possa diventare un “giocatore eccezionale e componente importante per il futuro della squadra”. Il giovane si è già distinto anche con le nazionali giovanili azzurre, confermando le sue notevoli capacità.

Le parole di Inacio e la strategia del club

Il rinnovo contrattuale è stato firmato questa settimana, con scadenza fissata al 30 giugno 2029. Il club ha voluto sottolineare l'importanza del suo ingresso nelle giovanili U19 nel 2024 e la sua rapida affermazione nel massimo campionato tedesco.

Ricken ha ribadito con forza: “Con le sue capacità e il suo potenziale, Samu è uno dei maggiori talenti della sua generazione a livello mondiale. Siamo convinti che con la sua dedizione e qualità possa diventare un giocatore eccezionale. È una parte importante dello sviluppo della nostra squadra, e per questo siamo molto felici di averlo legato a lungo termine”.

Lo stesso Samuele Inacio ha condiviso la sua soddisfazione: “Mi sento molto a mio agio al BVB e sono orgoglioso di aver potuto debuttare in Bundesliga con questo grande club. La sensazione dopo il mio primo gol davanti alla ‘Yellow Wall’ è stata incredibile e voglio festeggiare molti altri momenti di successo in futuro con la mia squadra, il club e i suoi incredibili tifosi”.