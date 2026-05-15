Il commissario tecnico Didier Deschamps ha ufficializzato la lista dei ventisei convocati della Francia per i prossimi Mondiali, presentando alcune scelte inattese che hanno generato discussione. Tra gli esclusi di rilievo figurano il portiere Lucas Chevalier e il centrocampista Eduardo Camavinga. Al loro posto, la nazionale francese vedrà l'ingresso di Robin Risser, Maxence Lacroix e Jean-Philippe Mateta, come anticipato dal titolo e sottotitolo originali.

Le scelte sorprendenti di Deschamps

Le decisioni del selezionatore hanno riservato diverse sorprese, in particolare per quanto riguarda i nuovi innesti.

Tra i pali, la scelta è caduta su Robin Risser, giovane portiere del Lens, che si unisce a Maignan e Samba come terzo estremo difensore. Il ventunenne Risser si è distinto come miglior portiere della Ligue 1 e la sua convocazione è stata favorita anche da un calo di rendimento di Chevalier, precedentemente al Paris Saint-Germain.

In difesa, Deschamps ha puntato su Maxence Lacroix, ventiseienne del Crystal Palace. Con due presenze in nazionale, Lacroix ha convinto il ct grazie alle sue prestazioni, in particolare nell’amichevole disputata contro la Colombia, dimostrando di poter essere un elemento affidabile per la retroguardia francese.

Il reparto offensivo, già ricco di talento, accoglie un'ulteriore novità con l'inserimento di Jean-Philippe Mateta, attaccante anch'egli in forza al Crystal Palace.

La sua convocazione aggiunge ulteriore profondità a un attacco che si preannuncia tra i più temibili del torneo.

I 26 selezionati della nazionale di Francia

- Portieri: Mike Maignan (Milan), Robin Risser (Lens), Brice Samba (Rennes);

- difensori: Lucas Digne (Aston Villa), Malo Gusto (Chelsea), Lucas Hernandez (Paris SG), Théo Hernandez (Al Hilal), Ibrahima Konaté (Liverpool), Maxence Lacroix (Crystal Palace), Jules Koundé (Barcellona), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern Munich);

- centrocampisti: N'Golo Kanté (Fenerbahçe), Manu Koné (Roma), Adrien Rabiot (Milan), Aurélien Tchouaméni (Real Madrid), Warren Zaïre-Emery (Paris SG);

- attaccanti: Maghnes Akliouche (Monaco), Bradley Barcola (Paris SG), Rayan Cherki (Manchester City), Ousmane Dembélé (Paris SG), Désiré Doué (Paris SG), Kylian Mbappé (Real Madrid), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace), Michael Olise (Bayern Monaco), Marcus Thuram (Inter).