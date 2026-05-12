La Lega Serie A ha lanciato un appello formale alle autorità di ordine pubblico, chiedendo la revoca del provvedimento che ha disposto il rinvio del derby di Roma tra Roma e Lazio. La partita, inizialmente prevista per domenica, è stata spostata a lunedì 18 maggio. La Lega ha chiarito che, in assenza di un ripensamento, sarà costretta a intervenire “in ogni opportuna sede” per salvaguardare l’integrità della competizione, gli interessi dei tifosi romani, la regolarità del campionato e il valore complessivo del prodotto calcio, elemento cruciale per la mutualità e il supporto a tutti i livelli del movimento calcistico nazionale.

Il rinvio del derby: le motivazioni della Prefettura

La Prefettura capitolina ha ufficialmente disposto lo spostamento dell’incontro, fissando la nuova data per lunedì 18 maggio alle ore 20.45. La decisione è stata motivata da stringenti esigenze di ordine pubblico e di gestione della mobilità, legate alla concomitanza con la finale degli Internazionali BNL d’Italia, evento di grande risonanza che si svolge al Foro Italico. Tale determinazione ha provocato una reazione immediata e decisa da parte della Lega Serie A, che ha espresso la propria ferma contrarietà e ha sollecitato con urgenza un riesame della situazione.

Le obiezioni della Lega e le possibili azioni legali

La Lega Serie A ha evidenziato come il rinvio del match comprometta in maniera significativa il principio della contemporaneità delle gare, un aspetto ritenuto fondamentale, specialmente nelle fasi conclusive del campionato.

Questa alterazione del calendario rischia di arrecare un grave danno non solo all’organizzazione generale delle partite, ma anche ai tifosi, che vedono modificati i propri piani, e all’intero sistema economico del calcio. Per tali ragioni, la Lega ha annunciato che, qualora il provvedimento non venisse revocato, si riserva di agire nelle sedi più appropriate per tutelare i propri diritti e la regolarità sportiva.

La conferma del rinvio e le vie legali

La Prefettura ha mantenuto la propria posizione, confermando lo slittamento del derby a lunedì 18 maggio alle ore 20.45. Le motivazioni ribadite riguardano le criticità operative connesse alla contemporaneità con la finale degli Internazionali d’Italia e le imprescindibili necessità di sicurezza e mobilità nella capitale.

La Lega Serie A, dal canto suo, ha ribadito con fermezza la propria intenzione di difendere l’integrità del calendario e la regolarità del campionato. Tra le possibili contromisure considerate, vi è anche l’eventualità di un ricorso al TAR del Lazio, per contestare la legittimità della decisione prefettizia e salvaguardare gli interessi del calcio professionistico.