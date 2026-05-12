Cristian Chivu, allenatore dell'Inter, ha delineato la strategia e lo spirito con cui la squadra affronterà la finale di Coppa Italia contro la Lazio. Alla vigilia dell'importante appuntamento, il tecnico ha sottolineato l'importanza di un approccio equilibrato, esortando i suoi a non cadere nell'ossessione della vittoria. "Non dobbiamo avere l’ossessione. Ci siamo meritati di vincere lo scudetto e di arrivare in finale, dobbiamo mantenere questa serenità e la voglia di divertirci", ha dichiarato Chivu, evidenziando come il percorso verso la conquista dello scudetto e l'accesso alla finale sia stato frutto di meriti e impegno costante.

Il tecnico nerazzurro ha poi approfondito le insidie nell'affrontare la stessa avversaria in un breve lasso di tempo, un fattore che richiede massima attenzione e un atteggiamento mentale impeccabile. "Ci sono insidie quando si giocano partite ravvicinate con la stessa squadra. Dobbiamo essere umili, avere l’atteggiamento giusto, vogliamo onorare la finale al meglio di quello che sono le nostre qualità. Sicuramente saremo pronti anche domani sera", ha affermato Chivu, ribadendo la necessità di scendere in campo con umiltà e determinazione. Ha inoltre espresso profondo apprezzamento per lo spogliatoio, descrivendo il gruppo come "grandi uomini, che si divertono insieme e fanno di tutto per mantenere alto il livello", sottolineando la coesione e la professionalità della rosa.

La mentalità vincente e l'unità del gruppo

Nonostante la recente celebrazione dello scudetto, Chivu ha insistito sulla necessità di mantenere alta la motivazione e la concentrazione. L'obiettivo è onorare ogni impegno, dimostrando la forza di un collettivo che sa affrontare le sfide con spirito di squadra. "Hanno vinto tanto, ma qui si vince insieme e si perde insieme", ha rimarcato l'allenatore, enfatizzando il valore dell'unità e della responsabilità condivisa. Questa filosofia è fondamentale per affrontare un appuntamento prestigioso come la finale di Coppa Italia, dove ogni elemento è chiamato a dare il massimo per il bene comune.

La finale contro la Lazio: analisi e obiettivi

Rivolgendo lo sguardo alla finale, Chivu ha riconosciuto apertamente la forza della Lazio, definendola una squadra "allenata bene, con una grande rosa".

La consapevolezza della qualità dell'avversario è un punto di partenza per preparare al meglio la sfida. Il tecnico nerazzurro ha chiarito che una finale è una "gara a sé", un evento unico in cui ogni dettaglio può fare la differenza. La Lazio, giocando all'Olimpico, sarà spinta da un grande desiderio di vittoria e "darà tutto" per conquistare il trofeo. Tuttavia, l'Inter non è da meno: la volontà di "onorare la maglia" e di prepararsi al meglio per portare a casa un altro successo è palpabile. L'obiettivo è mantenere alta la concentrazione e la determinazione fino all'ultimo minuto della stagione, cercando di essere sempre la "miglior versione" di sé stessi e di "onorare il campionato fino alla fine". La squadra è pronta a dare il massimo per aggiungere un altro importante trofeo alla bacheca.