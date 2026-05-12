Il Giudice Sportivo della Serie A, Gerardo Mastrandrea, ha annunciato la squalifica di tredici giocatori dopo la trentaseiesima giornata di campionato. Le assenze avranno un impatto significativo per le squadre. Le sanzioni colpiscono sia i quattro calciatori espulsi direttamente dal campo – Alessio Romagnoli (Lazio), Sascha Britschgi (Parma), Rosen Bozhinov (Pisa) e Felipe Loyola (Pisa) – sia i nove atleti squalificati per diffida: Isak Hien (Atalanta), Jhon Lucumi (Bologna), Zé Pedro (Cagliari), Pervis Estupiñán (Milan), Rafa Leão (Milan), Alexis Saelemaekers (Milan), Matteo Politano (Napoli), Gvidas Gineitis (Torino) e Kingsley Ehizibue (Udinese).

Impatto sulla trentasettesima giornata

Le assenze di questi tredici giocatori avranno un peso notevole per le formazioni nella trentasettesima giornata. In un momento così delicato, dove ogni punto è decisivo, la mancanza di elementi chiave avrà implicazioni sia per la lotta europea sia per la corsa salvezza.

Scenario di fine stagione: obiettivi e sfide

Con il campionato alle battute conclusive, ogni squalifica assume un'importanza maggiore, influenzando scelte e ambizioni. Lo Scudetto è dell'Inter, ma la battaglia per l'Europa (Champions League, Europa League, Conference League) è apertissima. Nella lotta salvezza, Pisa e Verona sono retrocesse, lasciando Lecce e Cremonese per l'ultimo posto. La perdita di calciatori come Rafa Leão, Alessio Romagnoli o Matteo Politano potrebbe alterare gli equilibri e il rendimento delle formazioni.