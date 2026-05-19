Il 19 maggio 1991 resta una data scolpita nella memoria dei tifosi della Sampdoria. A 35 anni dalla conquista dello storico scudetto, Gianluca Pagliuca ha ripercorso con l’AGI quella straordinaria stagione. "Quello scudetto è stato un sogno. C'era un entusiasmo incredibile, anche da parte dei tifosi c'era voglia di fare l'impresa. Un ricordo indelebile".

Le parole di Pagliuca

L’ex portiere blucerchiato ricorda una squadra compatta e piena di talento: lui tra i pali, "una difesa di ferro, una squadra fortissima e poi quei due lì davanti, Roberto Mancini e Gianluca Vialli...". Il pensiero va subito a Vialli, compagno e simbolo di quella Samp: "è sempre con noi, non lo dimenticherò mai". Poi l’omaggio a Vujadin Boskov: "è stato fondamentale, un allenatore bravissimo, furbo, onesto, nessuno sapeva gestire lo spogliatoio meglio di lui".

Pagliuca sottolinea anche il clima unico che si respirava nel gruppo: "Eravamo tutti amici. Era un vero piacere andare in campo, anche a fare allenamento. Non vedevamo l'ora di andare in battaglia. Preparavamo le partite con gioia". E fuori dal campo il legame continuava: "la domenica sera tutti a ballare. Avevamo voglia di stare insieme".

La partita decisiva

Tra le gare decisive di quella cavalcata, l’ex numero uno blucerchiato ne individua alcune simboliche: "Quella con l'Inter che vincemmo due a zero con gol di Dossena e Vialli è stata il lasciapassare per lo scudetto, la svolta. L'altra vittoria a Milano contro la squadra rossonera, con un gol di Cerezo, è stata invece la partita della consapevolezza". Ma i ricordi si affollano: "sono tanti i momenti determinanti, la vittoria in casa con la Juve, la vittoria a Napoli con la doppietta di Vialli e Mancini... Poi la vittoria sulla Roma... E' stata un'annata strepitosa".

Per celebrare l’anniversario di quel trionfo, Pagliuca pensa soprattutto ai vecchi compagni: "Scriverò un messaggio sulla chat della squadra. Con gli altri ci si sente spesso, anche se ormai ci vediamo sempre di meno... Quel 19 maggio 1991 è stato un grande giorno. Il mio primo e unico scudetto, una gioia sportiva che non proverò ovviamente mai più. Abbiamo raggiunto un obiettivo storico". Infine, un augurio per il futuro del club: "Adesso per una squadra di provincia è certamente più difficile emergere... Mi auguro ora che la Samp torni nella categoria che le compete, speriamo che l'anno prossimo faccia un campionato di vertice".