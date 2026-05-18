Il vice allenatore del Cagliari, Fabio Pisacane, ha espresso grande soddisfazione per la salvezza raggiunta in Serie A. "Io in questa salvezza ci ho sempre creduto", ha dichiarato Pisacane al termine della gara, rimarcando come la costante fiducia e il lavoro quotidiano abbiano permesso al gruppo di superare le difficoltà del campionato.

Pisacane ha evidenziato il ruolo fondamentale di staff e giocatori: "Abbiamo lavorato ogni giorno con determinazione, senza mai perdere la fiducia nei nostri mezzi". Questo risultato è un traguardo importante per il Cagliari, frutto di una stagione intensa e di una lotta serrata.

Il percorso del Cagliari e la permanenza in Serie A

Il cammino del Cagliari in Serie A è stato complesso, ma la squadra ha mantenuto alta la concentrazione, conquistando i punti necessari per la permanenza. Pisacane ha rimarcato la coesione del gruppo e la capacità di reagire: "La forza del gruppo è stata determinante. Siamo rimasti uniti anche nei momenti più complicati".

Un pensiero è stato rivolto ai tifosi, il cui sostegno è stato costante: "Il pubblico ci ha sempre sostenuto. Questa salvezza è anche per loro". Il Cagliari potrà ora programmare con maggiore serenità il proprio futuro sportivo.

La vittoria decisiva e il contesto del campionato

La salvezza del Cagliari è stata sancita da una vittoria decisiva contro il Lecce, maturata nei minuti finali.

Questo successo ha garantito alla squadra la matematica certezza della permanenza in Serie A, chiudendo una stagione combattuta. Molte squadre hanno lottato per evitare la retrocessione, ma il Cagliari ha spuntato grazie a una prestazione determinata e al contributo del collettivo.

Il traguardo è motivo di orgoglio per società e tifoseria, che ha seguito con passione la squadra. La permanenza in massima categoria consentiràal Cagliari di affrontare con rinnovata fiducia le prossime sfide sportive.