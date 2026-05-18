Napoli si prepara a rendere omaggio a una delle sue figure sportive più illustri: Vittorio Cosimo Nocera. Giovedì prossimo, nel quartiere di Secondigliano, si terrà la cerimonia ufficiale di intitolazione di una strada al celebre centravanti del Foggia degli anni Sessanta, scomparso nel 2012. L'evento vedrà la partecipazione di importanti autorità cittadine, tra cui il prefetto di Napoli, Michele di Bari, e il vicesindaco, Laura Lieto. La Giunta comunale di Napoli ha formalizzato la decisione di trasformare la denominazione della storica via del Camposanto in via Vittorio Cosimo Nocera, un gesto che celebra la memoria di un attaccante cresciuto nelle giovanili proprio di Secondigliano e successivamente affermatosi come protagonista indiscusso con la maglia del Foggia.

Nato a Napoli nel 1938, Vittorio Cosimo Nocera ha lasciato un'impronta indelebile nel calcio italiano. La sua carriera da calciatore lo ha visto protagonista per dieci stagioni, dal 1959 al 1969, con la maglia del Foggia. Durante questo periodo, si è distinto come uno dei più prolifici attaccanti della sua epoca, siglando ben 102 gol in campionato in 256 partite e aggiungendo 9 reti in 13 presenze di Coppa Italia. Il suo contributo fu fondamentale per la storica prima promozione in Serie A del club pugliese, avvenuta nel 1964. Ancora oggi, Nocera detiene il record di marcature per il Foggia sia in Serie A, con 18 gol, sia in Serie B, con 54 reti. Un altro momento significativo della sua carriera fu nel 1965, quando, alla sua unica apparizione con la Nazionale italiana, segnò un gol contro il Galles, diventando il primo giocatore del Foggia a vestire e segnare con la maglia azzurra.

Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, Nocera ha continuato a dedicarsi al calcio, ricoprendo ruoli come allenatore in seconda del Foggia, guidando la squadra Primavera e lavorando come dirigente accompagnatore, mantenendo sempre un ruolo di riferimento per la scuola calcio locale.

L'iter amministrativo per l'intitolazione

L'iniziativa di intitolare una strada a Vittorio Cosimo Nocera è culminata dopo un articolato iter amministrativo che ha visto la partecipazione di diversi organi istituzionali del Comune di Napoli. La Commissione Consultiva per la Toponomastica Cittadina ha espresso il suo parere favorevole, approvando all'unanimità la proposta avanzata dal presidente della Municipalità 7, Antonio Troiano, durante la seduta del 12 ottobre 2023.

Precedentemente, la stessa proposta era stata oggetto di discussione il 22 maggio 2023 presso la 4ª Commissione della Municipalità 7, per poi essere definitivamente approvata con una deliberazione del Consiglio Municipale in data 28 giugno 2023. Questo provvedimento, presentato dalla vicesindaco Laura Lieto, si configura come un doveroso tributo a uno degli sportivi più rappresentativi e amati della città.

Un'eredità tra Napoli e Foggia

La memoria di Vittorio Cosimo Nocera è indissolubilmente legata a due città: Napoli, sua città natale e luogo della sua crescita calcistica, e Foggia, dove ha consolidato la sua fama diventando una vera e propria leggenda del calcio italiano. Tra le pagine più gloriose della sua carriera, spicca la memorabile vittoria del Foggia contro l'Inter campione del mondo, un evento storico che si consumò il 31 gennaio 1965 e che vide Nocera tra i principali protagonisti.

Dopo la sua scomparsa, avvenuta a Foggia nel 2012, la città pugliese non ha tardato a onorarne la memoria, intitolando nel 2015 la Tribuna Ovest dello Stadio Comunale “Pino Zaccheria”. Oggi, anche la sua città natale, Napoli, con l'intitolazione di una nuova via, riconosce il valore e il contributo di uno dei suoi figli più illustri, celebrando un campione che ha saputo lasciare un segno profondo nel cuore degli appassionati.