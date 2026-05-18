Il Lecce ha conquistato una vittoria fondamentale nella corsa salvezza, superando il Sassuolo per tre a due in una partita ricca di emozioni e colpi di scena. Decisiva la rete di Stulic al 96', che ha regalato ai salentini tre punti di platino. La gara, disputata a Reggio Emilia, ha permesso alla squadra guidata da Di Francesco di mantenere un punto di vantaggio sulla Cremonese, rendendola così ancora padrona del proprio destino in vista dell’ultima e decisiva giornata di campionato contro il Genoa.

Il match si è aperto con un brivido per il Lecce, che ha rischiato subito su una conclusione di Koné deviata in angolo.

Gli ospiti hanno risposto prontamente e al 14' sono passati in vantaggio grazie a Cheddira, abile a sfruttare un errore di Garcia e a battere Turati in uscita. Il Sassuolo ha reagito con veemenza e ha trovato il pareggio al 20' con Laurienté, servito da Pedro Felipe dopo una pregevole azione di Berardi. Il Lecce, però, non si è lasciato intimidire e ha ristabilito il vantaggio al 25': Banda ha crossato dalla fascia e ancora Cheddira, con una bella torsione di testa, ha firmato la sua doppietta personale, portando il risultato sul 2-1.

Un secondo tempo ad alta tensione e il gol decisivo

La ripresa si è aperta con il Sassuolo determinato a recuperare, creando due grandi occasioni con Nzola, che ha colpito anche un palo.

Il Lecce, apparso più prudente e rinunciatario, ha subito la pressione della squadra di casa, che ha colpito una traversa con Thorsvedt. Il pareggio è arrivato al 38' grazie a Pinamonti, che di tacco ha riportato la gara in equilibrio sul 2-2, un risultato che avrebbe potuto inguaiare seriamente il Lecce. Nel recupero, Volpato ha fallito una clamorosa occasione per il Sassuolo e, sul ribaltamento di fronte, il guizzo vincente di Stulic ha trovato il gol che vale tre punti pesantissimi per i salentini, scatenando l'entusiasmo e la speranza per la salvezza.

Il Sassuolo, ormai senza particolari obiettivi di classifica, ha giocato a viso aperto e ha offerto una prestazione generosa, ma ha pagato le troppe occasioni sprecate in fase realizzativa.

Il Lecce, invece, ha mostrato una maggiore determinazione e un forte desiderio di successo, trascinato da un ispirato Cheddira, arrivato in Puglia nel mercato invernale proprio dal Sassuolo, e protagonista con una doppietta decisiva che ha spianato la strada alla vittoria.

La lotta salvezza: tutto aperto all'ultima giornata

Con questa vittoria cruciale, il Lecce sale a quota 35 punti e mantiene un punto di vantaggio sulla Cremonese, che ha fatto il suo dovere vincendo a Udine ma resta a quota 34. L’ultima giornata di campionato si preannuncia quindi decisiva e ad altissima tensione, con i salentini che affronteranno il Genoa davanti al proprio pubblico, potendo contare sul fattore campo e sul vantaggio accumulato.

La Cremonese, dal canto suo, sarà chiamata a inseguire, sperando in un passo falso dei pugliesi. Il Cagliari, invece, ha già festeggiato la permanenza in Serie A grazie al successo sul Torino, mettendo al sicuro la propria posizione.

La tensione resta palpabile in vista degli ultimi novanta minuti, con il Lecce che potrà contare non solo sul vantaggio in classifica, ma anche sulla spinta dell’entusiasmo dopo una vittoria arrivata in extremis e che potrebbe risultare determinante per la permanenza nella massima serie. La squadra è ora padrona del proprio destino e ha l'opportunità di chiudere il campionato con la salvezza tra le mani.