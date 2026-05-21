Una serata indimenticabile per l'Aston Villa e per il suo più illustre sostenitore, il Principe William. A Istanbul, la squadra inglese ha conquistato l'Europa League, battendo il Friburgo con un netto 3-0, un trionfo che ha scatenato l'entusiasmo del Principe di Galles, presente sugli spalti come un vero e proprio tifoso. William ha celebrato con passione, intonando cori con la curva e manifestando un'esultanza contagiosa per il ritorno di una coppa europea a Birmingham, un evento atteso da ben 44 anni.

L'impegno e la vicinanza del Principe al club di Unai Emery non si sono limitati agli spalti.

Prima del fischio d'inizio della finale, William ha voluto incontrare la squadra nello spogliatoio, un gesto che ha ulteriormente rafforzato il suo legame con i Villaners. Il capitano dell'Aston Villa, lo scozzese John McGinn, ha condiviso un aneddoto rivelatore sull'incontro: "È un piacere averlo come tifoso", ha dichiarato McGinn, "È una persona di classe: era nello spogliatoio prima della partita. È un grandissimo tifoso del Villa, quindi non poteva certo mancare." McGinn ha poi aggiunto con un tocco di umorismo che il Principe è anche "una persona normale: ora può bere qualcosa con noi e magari tirare fuori la sua carta di credito a fine serata...", evidenziando la sua capacità di mescolarsi con la squadra in un clima di festa.

Il messaggio di congratulazioni del Principe William

La gioia per la vittoria è stata espressa dal Principe William anche attraverso i canali social. Al termine della partita, ha pubblicato un messaggio di congratulazioni sul suo profilo X, rivolto a tutti coloro che hanno contribuito a questo storico successo. Nel post, il Principe ha scritto: "Serata fantastica!! Congratulazioni a tutti i giocatori, alla squadra, allo staff e a tutti coloro che sono legati al club." Ha poi sottolineato l'importanza del risultato, ricordando che "Sono passati 44 anni dall'ultima volta che abbiamo vinto un trofeo europeo." Un ringraziamento speciale è stato rivolto a Boubacar Kamara, nonostante l'infortunio, riconoscendolo come "una parte fondamentale della nostra squadra" e per aver "contribuito a gettare le basi di questo successo".

Un trionfo storico e un legame speciale

La conquista dell'Europa League rappresenta un momento di svolta e un trionfo storico per l'Aston Villa, che non sollevava un trofeo continentale dalla gloriosa Coppa dei Campioni. L'entusiasmo incontenibile dei tifosi, amplificato dalla presenza e dalla partecipazione attiva del Principe William, ha reso la serata di Istanbul un ricordo indelebile per l'intera comunità legata ai Villaners. La presenza del Principe, sia sugli spalti a festeggiare che nello spogliatoio a incoraggiare la squadra, ha rimarcato il forte e duraturo legame tra la famiglia reale e il club di Birmingham, celebrando insieme un successo atteso da quasi mezzo secolo.