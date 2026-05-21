Venerdì 22 maggio, alle ore 20:45, lo Stadio Artemio Franchi di Firenze ospiterà la sfida tra Fiorentina e Atalanta, valida per la trentottesima e ultima giornata del campionato di Serie A 2025. In palio non ci sono soltanto gli ultimi punti della stagione, ma anche l'orgoglio di chiudere positivamente un'annata ricca di colpi di scena.

I padroni di casa, guidati da Vanoli, nonostante alcune assenze pesanti, sognano il colpo davanti al proprio pubblico. L'Atalanta, sotto la guida di Palladino, arriva con grande fiducia e la possibilità di confermare le ottime sensazioni che l'hanno accompagnata nel girone di ritorno.

Le probabili formazioni: focus su Carnesecchi e De Ketelaere

La Fiorentina deve fare a meno di Ranieri per squalifica e di Parisi, operato al ginocchio. In difesa, accanto a Pongracic, è previsto l'impiego di Comuzzo, mentre Harrison sostituirà sulla fascia il collega assente. In avanti, Piccoli sarà il terminale offensivo, supportato sulle corsie da Solomon e Ndour. Nessuna sorpresa a centrocampo: Mandragora e Fagioli, punti fermi della manovra, garantiranno qualità e quantità.

Fiorentina (4-1-4-1): De Gea; Dodo, Pongracic, Comuzzo, Gosens; Fagioli; Harrison, Mandragora, Ndour, Solomon; Piccoli.

A disposizione: Christensen, Lezzerini, Rugani, Kouadio, Balbo, Fortini, Fabbian, Brescianini, Fazzini, Gudmundsson, Braschi.

Per l'Atalanta, rientra Hien dalla squalifica, ricomponendo il trio difensivo con Scalvini e Kolasinac. Sulle fasce, spazio a Zappacosta e Zalewski. De Ketelaere, in ballottaggio con Samardzic, parte favorito alle spalle della punta Krstovic, affiancato da Raspadori.

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Zalewski; De Ketelaere, Raspadori; Krstovic.

A disposizione: Sportiello, F. Rossi, Djimsiti, Obric, Musah, Pasalic, Bellanova, Bakker, Samardzic, K. Sulemana, Scamacca, Ahanor.

Quote: leggera preferenza per l'Atalanta

Le agenzie di scommesse vedono l'Atalanta leggermente favorita per questo confronto. William Hill quota la vittoria nerazzurra a 2.40, il pareggio a 3.40 e la vittoria interna della Fiorentina a 2.62.

Simili le valutazioni di Bet365, dove il segno 2 è offerto a 2.55, la X a 3.50 e il successo dei Viola a 2.70. Si profila dunque una sfida dal pronostico equilibrato, ma con la Dea avanti nei favori della vigilia.

I numeri dei protagonisti: Carnesecchi, De Ketelaere e i pilastri viola

Sarà una sfida di nervi e qualità anche individuale. Marco Carnesecchi si conferma tra i migliori portieri del campionato. Il guardiano della porta orobica ha giocato tutte e 37 le gare da titolare, blindando la difesa con 115 parate decisive, 35 gol subiti e 2 rigori neutralizzati. Con una media voto stagionale di 7.34, Carnesecchi rappresenta l'ultimo baluardo per i suoi.

In casa viola, Nicolò Fagioli è il motore di centrocampo: 33 presenze, 2564 minuti, 2 reti, 3 assist e una precisione negli appoggi che ha registrato un clamoroso 89% di passaggi riusciti su 1671 tentativi.

Il suo carico di 62 passaggi chiave racconta di un regista moderno, capace sia di impostare che di recuperare palla, come dimostrano i 46 tackle e 16 intercetti.

Accanto a lui, Rolando Mandragora ha dimostrato solidità e doti di incursore: 7 reti stagionali lo consacrano tra i centrocampisti più offensivi, mentre i 34 passaggi chiave e i 45 tackle completano il suo profilo di equilibratore di squadra.

Tra gli esterni viola, Manor Solomon si è distinto quando chiamato in causa con 2 gol e 1 assist in sole 15 presenze e soprattutto con una brillantezza palla al piede (24 dribbling riusciti su 35 tentativi).

L'Atalanta si affida anche al talento di Charles De Ketelaere: il belga ha fin qui fornito 5 assist e segnato 3 gol in 30 presenze, rivelandosi un raccordo prezioso tra centrocampo e attacco.

La sua abilità nell'uno contro uno si misura nelle 102 situazioni di dribbling cercate, con 51 portate a buon fine; il dato delle 62 occasioni create conferma un attaccante determinante sullo scacchiere di Palladino.

Senza dimenticare Giorgio Scalvini: il giovane talento nerazzurro, 22 anni ma già colonna difensiva, ha registrato 23 presenze, 3 reti, 44 contrasti vinti e soprattutto ben 42 intercetti, autentica sentinella davanti a Carnesecchi.