Il Sassuolo Calcio ha ufficializzato il prolungamento del contratto di Armand Laurienté fino al 30 giugno 2029. L'annuncio, diramato dal club neroverde, blinda uno dei suoi giocatori più rappresentativi, allontanando gli interessi di altri club per il classe '98.

Arrivato a Sassuolo nell’estate del 2022, l'ala francese ha subito mostrato le sue qualità. Nella prima stagione in Italia, Laurienté ha contribuito con 7 reti e 6 assist in 28 presenze, seguiti da 5 gol e 4 assist nell'annata successiva.

La stagione 2024/2025 in Serie B lo ha visto protagonista indiscusso: con 18 reti e 5 passaggi decisivi in 33 gare, i suoi numeri sono stati cruciali per il ritorno in massima serie.

Le sue prestazioni gli sono valse il premio di MVP della Serie BKT 2024/2025.

Anche nell'attuale campionato, Laurienté continua a essere determinante, superando i numeri della sua prima annata in Serie A. Ha già realizzato 6 marcature e 9 assist in 2529 minuti, aggiudicandosi 5 premi di "uomo partita" in sfide come Sassuolo-Udinese, Cagliari-Sassuolo, Milan-Sassuolo, Sassuolo-Cremonese e Milan-Sassuolo.

Le parole di Armand Laurienté dopo il rinnovo

Il calciatore ha espresso la sua grande soddisfazione per l'accordo raggiunto, ribadendo il suo forte legame con il club: "Sono felice di aver prolungato il mio contratto con il Sassuolo. Per me questo club rappresenta davvero molto, ringrazio la Proprietà, il Presidente Carlo Rossi, l’Amministratore Delegato Giovanni Carnevali e il Direttore Sportivo Francesco Palmieri per avermi dato questa importante possibilità.

Ringrazio inoltre il Mister, tutto lo staff e la squadra per l’aiuto costante ricevuto in questa stagione. Ringrazio e saluto anche i tifosi, che mi sono sempre stati vicino. Ci vediamo domenica allo stadio. Avanti insieme. Forza Sassuolo".

Il prolungamento del contratto di Laurienté fino al 2029 conferma la strategia del Sassuolo di puntare su qualità e affidabilità, ponendo solide basi per il futuro.