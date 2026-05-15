Il giornalista Marcello Chirico ha registrato un video sul proprio canale Youtube parlando di quello che potrebbe essere il futuro di Dusan Vlahovic e della Juventus: "Il padre del centravanti serbo attualmente sta trattando con il club al posto dei Ristic, ma da quello che mi è arrivato le cose non sono cambiate. Questo perché innanzitutto fra le parti non c'é un grande margine di manovra nei dialoghi e poi perché il papà di Vlahovic non è neanche del mestiere. Questo ha fatto si che il tutto si è impantanato, alla faccia di quelli che qualche settimana fa la faceva facile e diceva che il centravanti classe 2000 era vicinissimo a firmare con la Juventus".

Chirico: 'La Juventus non ha rilanciato per Vlahovic ed è ferma all'offerta di 4 milioni e mezzo come ingaggio'

Ancora Chirico: "Il problema principale sta nel fatto che la Juventus non ha rilanciato: la società bianconera infatti rimane ferma sulle sue posizioni. Vlahovic, vuoi restare? se vuoi restare, 4 milioni e mezzo, massimo cinque coi bonus e basta. Sette? No! Poco conta che lui abbia richiesto di essere messo alla pari di Yildiz, perché il turco è più giovane e quindi ha anche più prospettiva. In ogni caso il serbo è convinto di avere richieste: ci sarebbe questo fantomatico Bayern Monaco, che poi io mi domando cosa ci farebbe mai la squadra bavarese con Vlahovic. Poi sarebbero andati a proporsi all'Atletico Madrid e questo vuol dire che non sarebbero stati gli spagnoli a richiedere informazioni sul centravanti.

E quindi Comolli rimane fermo sulle sue posizioni".

Infine il giornalista ha sottolineato: "Spalletti potrebbe però essere determinante in questa trattativa, in quanto il toscano già nel post col Lecce era abbastanza adirato sulla questione del centravanti. Perché la squadra, soltanto con Vlahovic cambia radicalmente e parliamo di un attaccante che di 10 occasioni ne segna una sola".

Juve, i tifosi rispondono a Chirico: 'Se Vlahovic va via stappo lo champagne'

Le parole di Chirico hanno catturato l'attenzioni di tantissimi tifosi della Juventus pronti a dire eventualmente addio a Vlahovic:" A me quel pasticcione, tecnicamente modesto e dall'ingaggio da top player (che non è e che mai sarà) non mancherà affatto. Ciao Dusan, lunga vita e prosperità" scrive un utente su Youtube. Un altro poi aggiunge: "Quando andrà via stapperò lo champagne che non ho aperto a capodanno!".