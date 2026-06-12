Il Canada dovrà fare a meno del suo capitano e giocatore simbolo, Alphonso Davies, nella partita d'esordio ai Mondiali contro la Bosnia, in programma oggi a Toronto alle ore 21. L'allenatore Jesse Marsch ha annunciato che il difensore non si è ancora completamente ristabilito dall'infortunio muscolare subito a maggio durante una partita di Champions League contro il Paris Saint-Germain.

Marsch ha riferito che una risonanza magnetica recente ha mostrato "segnali molto positivi", indicando un recupero "incredibilmente buono, quasi completo". Nonostante i progressi, Davies "non sarà disponibile" per la sfida inaugurale.

Il tecnico ha espresso la speranza che "nei prossimi giorni, o la prossima settimana, si possa accelerare il processo di recupero e possa giocare". Il terzino sinistro del Bayern Monaco, 25 anni, ha giocato poco in questa stagione a causa di una serie di infortuni, tra cui quello al bicipite femorale che lo ha costretto a un lungo stop.

Il capitano e la fascia

Dopo le prime cure in Baviera, Alphonso Davies ha intrapreso una corsa contro il tempo per tornare in campo in vista dei Mondiali, riunendosi ai compagni di squadra solo il 31 maggio. L'assenza del capitano in questa prima partita casalinga del Canada sarà colmata dal centrocampista Stephen Eustaquio, che indosserà la fascia per guidare la squadra nel suo debutto mondiale.

Le altre novità e il cammino nel Gruppo B

Nonostante l'assenza di Davies, la nazionale canadese ha ricevuto notizie incoraggianti. Il difensore Moïse Bombito, dopo un lungo percorso di riabilitazione per una frattura alla tibia, è stato incluso nella lista dei convocati e sarà a disposizione per l'incontro contro la Bosnia. Sebbene non sia ancora al massimo della condizione fisica, Marsch ha assicurato che Bombito ha mostrato progressi costanti e potrebbe avere un ruolo crescente nel corso del torneo. Il Canada è inserito nel Gruppo B, dove affronterà anche Qatar e Svizzera, puntando a conquistare uno dei posti per la fase a eliminazione diretta.