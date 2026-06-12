Mauricio Pochettino, allenatore della nazionale statunitense, ha confermato di aver già definito la formazione titolare che scenderà in campo per l'esordio mondiale. La partita, attesa contro il Paraguay, vedrà la squadra americana affrontare una sfida impegnativa. Nonostante il riserbo sui nomi, il tecnico argentino ha lasciato intendere la possibile presenza di Chris Richards, attaccante reduce da un recente infortunio, la cui convocazione potrebbe rappresentare una sorpresa per molti.

Durante la conferenza stampa tenutasi al SoFi Stadium di Los Angeles, Pochettino ha rassicurato sulle condizioni fisiche di Richards, dichiarando: "Sta bene e si sente bene".

L'allenatore ha poi evidenziato la complessità dell'incontro, affermando: "Sarà una partita molto, molto difficile. Il Paraguay è una squadra non solo agguerrita, ma anche estremamente preparata". Un passaggio significativo è stato dedicato all'elogio della mentalità dei suoi giocatori: "Ho imparato molto da tutti i miei ragazzi. Sono innamorato della mentalità dei giocatori: hanno un’intelligenza emozionale più elevata della media delle persone normali", una frase che ha suscitato un'onda di ilarità tra i giornalisti presenti.

Il rientro di Chris Richards dopo l'infortunio

Chris Richards, considerato uno dei pilastri difensivi della nazionale statunitense, aveva dovuto saltare le recenti amichevoli contro Senegal e Germania a causa di un infortunio.

La sua presenza al ritiro mondiale era già un segnale positivo, e il giocatore ha ora ripreso gli allenamenti con il resto del gruppo. Richards stesso ha dissipato ogni dubbio sulla sua disponibilità, dichiarando con fermezza: "Sono pronto. È il Mondiale... Se dovessi partire titolare venerdì, non metterebbe a rischio il mio torneo". Questa dichiarazione conferma la sua piena ripresa e la volontà di essere protagonista fin dall'inizio.

La sfida inaugurale contro il Paraguay

La partita d'esordio contro il Paraguay si configura come un test cruciale per gli Stati Uniti. La squadra si presenta con l'obiettivo di ben figurare davanti al proprio pubblico e di avviare con successo il percorso nel torneo.

La potenziale inclusione di Richards, nonostante il recente stop, potrebbe rafforzare notevolmente la solidità difensiva della formazione guidata da Pochettino. L'allenatore, che ha più volte espresso la sua fiducia nei confronti dei suoi atleti, punta sulla coesione del gruppo e sulla loro crescita mentale per affrontare al meglio una delle sfide iniziali più sentite e attese di questa competizione.