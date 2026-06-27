La nazionale del Canada si prepara ad affrontare il Sudafrica negli ottavi di finale della Coppa del Mondo, in una sfida cruciale che si terrà al SoFi Stadium di Inglewood, California. Dopo la sconfitta per 2-1 contro la Svizzera a Vancouver, il Canada ha perso il vantaggio del fattore campo, trovandosi a giocare la sua prima storica partita a eliminazione diretta lontano da casa.

Tutti gli occhi sono puntati su Alphonso Davies, il capitano e simbolo della squadra, la cui presenza in campo è ancora avvolta nel dubbio. Il giocatore è fermo da inizio maggio a causa di un infortunio muscolare rimediato in Bundesliga con l'Augsburg e non ha ancora disputato un minuto in questa edizione del torneo.

Il commissario tecnico Jesse Marsch, dopo la recente gara contro la Svizzera, ha dichiarato: "Alphonso non avrebbe mai giocato oggi. Non era ancora pronto. L'ho utilizzato un po' come diversivo. Volevo che la Svizzera dovesse pensare a lui. Sarà pronto per la prossima partita". Nonostante le rassicurazioni del tecnico, tra i tifosi canadesi cresce lo scetticismo sulle reali condizioni del loro leader.

Le sfide del Canada: infortuni e assenze chiave

L'assenza di Davies non è l'unica preoccupazione per il Canada. La squadra ha dovuto fare i conti anche con il difensore Moïse Bombito, che ha potuto giocare solo quarantacinque minuti a causa di una frattura alla tibia sinistra subita lo scorso ottobre.

A ciò si aggiunge il grave infortunio del centrocampista Ismaël Koné, che ha riportato una frattura alla gamba contro il Qatar, costringendolo a un lungo stop. Nonostante queste difficoltà, Richie Laryea ha svolto un lavoro più che lodevole sulla fascia sinistra, dimostrando la profondità della rosa.

La partita contro il Sudafrica si preannuncia tattica e fisica, con gli avversari che probabilmente adotteranno una strategia difensiva ben organizzata. In un contesto dove ogni gol potrebbe fare la differenza, la velocità e la qualità di Davies sarebbero decisive per sbloccare il risultato e alimentare le speranze del Canada di raggiungere i quarti di finale.

Le probabili formazioni e gli ultimi dubbi

Riguardo alla formazione canadese, la presenza di Alphonso Davies dal primo minuto non è ancora confermata, ma un suo probabile impiego a partita in corso non è escluso. Il tecnico Marsch potrebbe optare per inserirlo in base all'andamento della gara, sfruttando la sua freschezza e la sua capacità di incidere nei momenti cruciali. La probabile formazione iniziale vedrebbe Crepeau tra i pali; in difesa Johnston, De Fougerolles, Cornelius e Laryea. A centrocampo, spazio a Buchanan, Eustaquio, Saliba e Ahmed, mentre in attacco agiranno David e Larin, quest'ultimo già autore di tre reti nel torneo.

La situazione degli infortunati continua a essere monitorata attentamente, in particolare per Eustaquio, la cui disponibilità sarà valutata fino all'ultimo per un recente problema fisico. L'attesa per il ritorno in campo di Alphonso Davies resta palpabile, ma solo il fischio d'inizio fornirà la certezza sulla sua effettiva partecipazione e sul suo ruolo nella partita decisiva.