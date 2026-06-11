La Lazio ha emesso una nota ufficiale per smentire categoricamente le recenti indiscrezioni su una presunta cessione della società. Il club ha ribadito con fermezza l'assenza di trattative in corso per la vendita, chiarendo che non esistono accordi, intese o impegni per il trasferimento, totale o parziale, della proprietà.

La società ha precisato che la proprietà non ha conferito alcun mandato per la cessione, né avviato interlocuzioni per operazioni di vendita. Le informazioni su presunti nuovi proprietari, investitori (italiani o stranieri), fondi di investimento, modifiche dell’assetto proprietario o accordi legati al progetto Stadio Flaminio, sono state definite "del tutto prive di fondamento".

La posizione del club e i rischi della disinformazione

La Lazio ha sottolineato comela diffusione reiterata di notizie infondate su governance e strategie societarie rischi di generare disinformazione, alterare la percezione del mercato e influenzare l’andamento del titolo. Con questa comunicazione, il club intende porre fine alle speculazioni, ribadendo l'infondatezza di ogni indiscrezione su cambi di proprietà.

Precedenti smentite e chiarezza del club

Questa ferma posizione non è nuova. In passato, la società biancoceleste aveva già smentito categoricamente offerte, come quella attribuita a JP Morgan per l’acquisizione. La Lazio aveva chiarito che nessuna proposta o manifestazione di interesse da JP Morgan era mai pervenuta per l'acquisizione.

La società aveva richiesto rettifiche e segnalato la questione alle autorità competenti, evidenziando i rischi di disinformazione e alterazione del prezzo del titolo.

La posizione della Lazio è inequivocabile: nessuna trattativa per la vendita della società è in corso e ogni notizia in tal senso è priva di fondamento e potenzialmente dannosa per il club e i suoi stakeholder.