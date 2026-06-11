Brahim Diaz non è l'unico calciatore del Real Madrid accostato alla Juventus. Nelle ultime ore sarebbe emersa anche la possibilità di un trasferimento di Franco Mastantuono, giovane attaccante argentino classe 2007.

Il Milan avrebbe raggiunto un accordo di massima con Oliver Glasner per guidare la squadra nelle prossime stagioni. Al tecnico austriaco, reduce dall'esperienza al Crystal Palace, sarebbe stato proposto un contratto di due anni da 3,5 milioni di euro netti a stagione, con bonus e opzione per un ulteriore anno.

Glasner è attualmente uno dei candidati più accreditati per raccogliere l'eredità di Massimiliano Allegri, che potrebbe presto approdare al Napoli come successore di Antonio Conte.

Tuttavia, la dirigenza rossonera continua a valutare diversi profili prima di prendere una decisione definitiva.

L'Inter è al lavoro per definire il futuro della propria porta. Con l'addio di Yann Sommer ormai vicino, il contratto del portiere svizzero scadrà il 30 giugno e non verrà rinnovato, la dirigenza nerazzurra deve individuare un nuovo secondo portiere da affiancare a Josep Martinez, destinato a diventare il titolare nella prossima stagione.

La Juventus tenta Mastantuono e resta viva la pista Gonzalo Garcia

Il club spagnolo starebbe valutando una soluzione che permetta al talento sudamericano di accumulare esperienza e minuti in Europa, escludendo però l'ipotesi di una cessione definitiva.

Per la Juventus, un'operazione di questo tipo rappresenterebbe un'opportunità interessante e sostenibile economicamente per rinnovare il reparto offensivo, destinato a cambiare profondamente con le possibili partenze di Vlahovic, David, Openda e Milik, quest'ultimo vicino alla risoluzione del contratto.

Rimane inoltre aperta la pista che porta a Gonzalo Garcia. In questo caso, il Real Madrid potrebbe optare per una cessione a titolo definitivo, mantenendo però un diritto di recompra sul giocatore. Sul giovane attaccante non ci sarebbe soltanto la Juventus: anche il Como starebbe seguendo con attenzione la situazione.

Contatti del Milan per Amorim: i rossoneri a caccia di un allenatore per la prossima stagione

Secondo quanto riportato dalla stampa, il proprietario del club Gerry Cardinale e i dirigenti del Milan stanno portando avanti da settimane una serie di incontri e videoconferenze con vari allenatori. Tra gli ultimi nomi contattati figura anche Ruben Amorim, ex tecnico dello Sporting Lisbona, reduce da un'esperienza poco brillante alla guida del Manchester United.

Anche Mauricio Pochettino, attuale commissario tecnico degli Stati Uniti, sarebbe stato ascoltato in più occasioni dai rappresentanti di RedBird. Nonostante ciò, nessuno dei due allenatori sembra occupare una posizione di assoluto vantaggio nella corsa alla panchina rossonera.

La priorità del Milan resta infatti la scelta del nuovo responsabile dell'area tecnica, figura che verrà individuata prima della nomina dell'allenatore. In questo contesto, Ralf Rangnick continua a essere il candidato principale.

Nei giorni scorsi il tecnico tedesco, oggi alla guida della nazionale austriaca, ha incontrato Cardinale, Giorgio Furlani, Zlatan Ibrahimović e gli altri dirigenti milanisti a Vienna. Nonostante il confronto positivo, l'intesa definitiva non è ancora stata raggiunta.

La società avrebbe alcune perplessità legate ai tempi e al metodo di lavoro di Rangnick, considerato una figura molto rigorosa e poco incline ai compromessi. Dall'altra parte, il tecnico tedesco vorrebbe ampie garanzie operative e teme possibili interferenze nelle decisioni sportive, essendo abituato ad avere un controllo esteso sull'organizzazione del club.

L'Inter spinge per avere Provedel

Negli ultimi giorni la scelta sembra essersi orientata in maniera decisa verso Ivan Provedel. L'estremo difensore della Lazio ha infatti superato la concorrenza di Kepa Arrizabalaga, profilo valutato dall'Inter ma successivamente accantonato nonostante la sua esperienza maturata in club di alto livello come Chelsea, Real Madrid e Arsenal.

I contatti tra l'Inter e l'entourage di Provedel hanno già prodotto importanti passi avanti. Nelle scorse ore sarebbe stata raggiunta una bozza d'intesa con il procuratore del portiere, mentre parallelamente proseguono i dialoghi con la Lazio per trovare un accordo economico.

Il club biancoceleste, inizialmente fermo su una richiesta di circa 5 milioni di euro, potrebbe presto ridurre le proprie pretese.

L'Inter, dal canto suo, non vorrebbe spingersi oltre una cifra compresa tra i 2 e i 3 milioni, confidando anche nelle nuove strategie tecniche della Lazio.

Con l'arrivo di Gennaro Gattuso sulla panchina biancoceleste, infatti, il candidato principale per difendere la porta laziale sarebbe Christos Mandas, pronto a rientrare dopo l'esperienza al Bournemouth. In questo scenario Provedel rischierebbe comunque di partire da riserva, situazione che rende più concreta l'ipotesi di un trasferimento a Milano.

Il portiere avrebbe accolto con favore la possibilità di vestire la maglia nerazzurra, senza particolari perplessità sul ruolo iniziale di secondo portiere. Inoltre, nelle idee del nuovo tecnico Cristian Chivu, anche il vice titolare potrebbe trovare spazio durante la stagione, garantendosi un buon numero di presenze.

Per questo motivo l'Inter considera Provedel il profilo ideale: un portiere affidabile ed esperto, capace di affiancare Martinez e di farsi trovare pronto ogni volta che sarà chiamato in causa. Le trattative proseguono e la sensazione è che l'accordo possa arrivare nelle prossime settimane.