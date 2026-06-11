Quella che sembrava una semplice formalità dopo la storica promozione in Serie A si è trasformata in una separazione inattesa e significativa: Paolo Bianco, l'allenatore che ha guidato il Monza al successo e al ritorno nella massima categoria del calcio italiano, non proseguirà il suo rapporto con il club brianzolo. Nonostante la conferma pubblica ricevuta dalla società dopo la conquista della massima serie, l'allenatore ha comunicato ufficialmente la sua volontà di interrompere il percorso intrapreso.

Bianco, che vanta un curriculum con esperienze significative nello staff della Juventus e ha maturato importanti competenze sia nel settore giovanile che con le prime squadre, sembrava destinato a guidare la formazione biancorossa anche nella prossima impegnativa stagione.

Tuttavia, questo "matrimonio" sportivo si interromperà prima ancora di ricominciare, a causa di una decisione maturata negli ultimi giorni e che ha colto di sorpresa l'ambiente monzese.

Le ragioni dell'addio e le divergenze sul futuro

Alla base di questa inattesa e rapida rottura vi sarebbero divergenze significative e sostanziali sul futuro del progetto tecnico. Secondo quanto emerso, Paolo Bianco avrebbe ritenuto venute meno le condizioni necessarie e ottimali per continuare il lavoro avviato con il Monza. In particolare, al tecnico non sarebbe piaciuta la gestione delle settimane immediatamente successive alla promozione, un periodo cruciale per la pianificazione.

L'allenatore si aspettava infatti un confronto immediato e approfondito con la società e una più forte e chiara condivisione delle strategie future.

Il primo colloquio con il club sarebbe invece avvenuto soltanto sette-otto giorni dopo la conquista della Serie A, senza alcun contatto precedente da parte dei dirigenti. Questa situazione avrebbe alimentato le riflessioni dell'ex tecnico del Modena, portandolo alla decisione definitiva di interrompere il rapporto. Il Monza attende ora la formalizzazione delle dimissioni da parte dell'allenatore, trattandosi di una scelta presa direttamente da Bianco e non dal club.

Il futuro di Bianco: Pisa in pole, interessamento di Verona e Cremonese

Nel frattempo, il tecnico non è rimasto inattivo sul mercato delle panchine. Negli ultimi giorni, Paolo Bianco ha avuto contatti con diversi club interessati ai suoi servizi.

Tra questi figurano il Verona, la Cremonese e, soprattutto, il Pisa, club che lo avrebbe individuato come primo candidato per ripartire con un nuovo progetto tecnico dopo l'esonero di Oscar Hiljemark.

La situazione lascia il Monza in una posizione indubbiamente delicata e inaspettata. La società, convinta di poter continuare il percorso insieme a Bianco e senza aver individuato preventivamente alternative concrete, dovrà ora accelerare la ricerca del nuovo allenatore. Questa separazione inattesa è destinata a ridisegnare completamente i piani del club brianzolo in vista della prossima stagione nella massima serie, richiedendo una rapida e attenta riorganizzazione.