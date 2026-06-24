Un vero e proprio colpo di scena scuote il mercato calcistico: Marco Palestra, talentuoso esterno di proprietà dell’Atalanta, reduce da un periodo di prestito al Cagliari, è ora al centro di un’accesa contesa. Il Chelsea, club di punta della Premier League, ha compiuto un sorpasso decisivo sull’Inter nella corsa per assicurarsi il suo cartellino, portando la trattativa a un passo dalla chiusura definitiva.

Il sorpasso strategico del Chelsea

Il club londinese ha avanzato un’offerta economica nettamente superiore rispetto a quella presentata dai nerazzurri.

La proposta del Chelsea ammonta a ben sessanta milioni di euro, inclusi i bonus, superando i cinquanta milioni di euro che l’Inter aveva messo sul piatto. Non solo l'offerta per il trasferimento, ma anche l'ingaggio proposto al giocatore è significativamente più vantaggioso: cinque milioni di euro a stagione per i prossimi cinque anni, contro i tre milioni annui offerti dal club milanese. Sebbene le parti siano ancora impegnate nelle fasi finali della negoziazione, il vantaggio acquisito dal Chelsea è ormai inequivocabile e difficile da colmare.

Dinamiche della trattativa e il cambio di rotta

Fino a poco tempo fa, l’Inter sembrava avere un netto vantaggio nella trattativa per Marco Palestra, avendo già raggiunto un’intesa di massima con il calciatore stesso.

Tuttavia, l’intervento determinante e deciso del Chelsea ha radicalmente modificato gli equilibri preesistenti. L'offerta dei Blues si è rivelata più vantaggiosa non solo per il giocatore, ma anche per l’Atalanta, proprietaria del cartellino, che vedrebbe così massimizzato il valore del proprio asset. Questo ha creato una nuova prospettiva per tutte le parti coinvolte, spostando l'ago della bilancia a favore del club inglese.

I dettagli dell'accordo imminente

Il Chelsea ha già raggiunto un accordo verbale con tutte le figure chiave coinvolte nell'operazione. La proposta complessiva del club londinese supera i cinquanta milioni di euro inizialmente ipotizzati, configurandosi come un pacchetto economico estremamente attraente.

Un elemento cruciale di questa offerta è l'inclusione di una clausola di futura rivendita, che potrebbe garantire all'Atalanta ulteriori introiti in caso di un futuro trasferimento del giocatore. La trattativa sta procedendo a ritmo serrato, con la forte possibilità che l'intesa finale possa essere formalizzata e annunciata ufficialmente in tempi molto brevi, suggellando così uno dei trasferimenti più discussi di questa sessione di mercato.

In conclusione, il Chelsea ha dimostrato una maggiore determinazione e capacità economica, riuscendo a sorpassare l’Inter nella corsa per Marco Palestra. Grazie a un’offerta finanziariamente più ricca e strategicamente ben strutturata, la chiusura dell’operazione che porterà il giovane esterno in Premier League appare ormai imminente e quasi certa, segnando un momento significativo per il calciomercato.