José Mourinho ha fatto il suo ingresso ufficiale come nuovo allenatore del Real Madrid, presentandosi con un approccio misurato e un profondo rispetto per l'ambiente che lo accoglie. Le sue prime parole, rilasciate in un'intervista, hanno delineato chiaramente la sua filosofia: "Sono qui per aiutare, non per criticare. Non è il momento di parlare, prima bisogna ascoltare". Questa dichiarazione sottolinea la sua intenzione di inserirsi con umiltà in un contesto calcistico di altissimo livello, intriso di una storia gloriosa e di aspettative immense.

Il tecnico portoghese ha subito evidenziato l'unicità del club spagnolo, rimarcando come "la storia del club non può essere paragonata a quella di nessun altro". Ha proseguito, affermando: "Parliamo di storia e patrimonio del calcio, e la maglia bianca ha qualcosa di magico". Un'attenzione particolare è stata poi rivolta a Kylian Mbappé, la stella della squadra, reduce da una stagione segnata da numerose critiche. Mourinho ha preso le sue difese, dichiarando con fermezza: "È un giocatore fenomenale e cercherò di aiutarlo a diventare ancora migliore di quello che già è".

Il ritorno al Real Madrid e il rapporto con il Barcellona

Mourinho ha spiegato che la sua decisione di tornare al Real Madrid è motivata da un profondo legame affettivo: "Vuelvo al Real Madrid porque amo al club".

Ha voluto però chiarire di non nutrire alcun risentimento nei confronti del Barcellona, nonostante la storica e accesa rivalità tra i due club. "In famiglia abbiamo vissuto un periodo incredibile a Barcellona, davvero incredibile. Non posso avere alcun risentimento al riguardo", ha raccontato il tecnico, ricordando anche i momenti intensi e speciali vissuti durante i Clásicos contro i blaugrana. Ha aggiunto: "Uno gode a giocare contro i migliori, e questo ti spinge a essere migliore di quello che sei", evidenziando come la competizione di alto livello sia un catalizzatore per il miglioramento.

Il tecnico ha anche espresso la sua opinione su una "teoria assurda" del passato, secondo la quale "si può essere grandi senza vincere", definendola senza mezzi termini "una totale assurdità".

Mourinho ha ribadito la sua visione pragmatica del calcio: "Nel calcio l’obiettivo è vincere. Non sono d'accordo con chi pensa il contrario. Credo che la gente lavori e cerchi di vincere con le migliori qualità che la squadra può avere". A riprova di questa filosofia, ha ricordato con orgoglio come il suo Real Madrid abbia stabilito un record storico nella Liga nella stagione 2011-12, segnando ben 121 gol e conquistando 100 punti in una singola stagione, un dato che, a suo dire, smentisce l'idea di un calcio meramente difensivo.

Obiettivi e strategia per la nuova stagione

Guardando al futuro e alla prossima stagione, Mourinho ha sottolineato l'importanza di un approccio metodico e attento. Ha ribadito la necessità di conoscere a fondo la squadra e le sue dinamiche prima di prendere qualsiasi decisione operativa: "Ho bisogno di capire cose che, in questo momento, non conosco.

Ho bisogno di conoscere i giocatori. Non è il momento di parlare. È momento di mantenere la calma, di analizzare, di comunicare, di fare domande, di rispondere e di instaurare un dialogo molto fluido e sincero". L'obiettivo primario e dichiarato del suo mandato è triplice: "aiutare i giocatori a migliorare, aiutare la squadra a migliorare e aiutare il club a migliorare", ponendo l'accento su un processo di crescita collettiva.

In conclusione, Mourinho ha riaffermato con chiarezza il suo ruolo e la sua intenzione: "Sono qui per aiutare tutti, non per criticare, né per parlare, ma per ascoltare". Riguardo a Kylian Mbappé, ha ribadito la sua fiducia e il suo impegno personale: "L’unica cosa che posso dire è che è un giocatore fenomenale, e cercherò di aiutarlo a essere ancora migliore di quello che già è", confermando la sua dedizione allo sviluppo dei talenti individuali all'interno della squadra.