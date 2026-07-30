Carlo Ancelotti ha ufficialmente confermato di aver ricevuto un contatto dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) per assumere la guida della Nazionale italiana. Nonostante l'interesse manifestato dal suo Paese d'origine, il celebre tecnico emiliano ha ribadito con fermezza la sua intenzione di onorare l'impegno già preso con la nazionale brasiliana. In un'intervista rilasciata a ESPN Brasile, Ancelotti ha chiarito la sua posizione: “Sono stato in contatto con la Federazione italiana, ma non è stata una questione contrattuale. Ho un impegno con il Brasile, con questo Paese che mi ha accolto molto bene.

Non voglio rompere questo impegno”.

L'allenatore ha voluto sottolineare il profondo legame che si è creato con il Brasile, dove ha trovato un'accoglienza "calorosa" e un ambiente che lo ha fatto sentire a casa. Per Ancelotti, interrompere il progetto intrapreso un anno fa alla guida della Seleção verdeoro sarebbe ingiusto e contrario ai suoi principi professionali. Il suo contratto con la Confederação Brasileira de Futebol (CBF) è valido fino al 2030. Nonostante la recente delusione per l'esito del Mondiale, Ancelotti guarda al futuro con una prospettiva ottimistica e fiduciosa: “Il Mondiale non è andato bene, ma con un occhio dobbiamo guardare alla delusione del passato e con un occhio al futuro: ci sono giovani di talento, c’è una prospettiva”.

Questa visione a lungo termine rafforza la sua decisione di rimanere al timone della squadra sudamericana.

Il contatto con la FIGC e la scelta di continuità

L'interesse della Federazione italiana per Ancelotti si era palesato in seguito all'eliminazione del Brasile dalla recente Coppa del Mondo. È stato Paolo Maldini, il nuovo direttore delle selezioni della FIGC, a rivelare pubblicamente il tentativo di sondare la disponibilità del tecnico. Durante i colloqui, la Federazione italiana aveva anche richiesto informazioni dettagliate riguardo l'eventuale clausola di rescissione del contratto che lega Ancelotti alla CBF. Tuttavia, il tecnico ha ricevuto con cortesia l'attenzione della FIGC, ma ha prontamente ribadito la sua ferma volontà di proseguire il suo percorso professionale con la nazionale brasiliana.

La sua decisione è motivata dalla convinzione che sia fondamentale portare avanti il lavoro già avviato, senza interruzioni premature che potrebbero compromettere la crescita e lo sviluppo della squadra.

Il futuro di Ancelotti con la Seleção

La scelta di continuità di Ancelotti è ulteriormente rafforzata da un recente rinnovo contrattuale. Secondo quanto emerso, il tecnico ha siglato un'estensione di contratto con la CBF per altri quattro anni, consolidando così il suo impegno a lungo termine con il calcio brasiliano. Ancelotti è attualmente in vacanza in Canada, ma il suo rientro in Brasile è atteso per il mese di agosto, quando darà il via alla pianificazione del nuovo ciclo sportivo. Un primo banco di prova per la sua squadra sarà a settembre, quando guiderà la Seleção verdeoro in due importanti amichevoli contro l'Australia.

La sua strategia si concentra sulla valorizzazione di un gruppo di giovani talenti e sulla costruzione di una squadra solida e competitiva, con l'obiettivo di superare la delusione del Mondiale e puntare a nuovi successi futuri.