Il Crotone piazza un rinforzo importante per il reparto offensivo. Il club rossoblù è vicino alla chiusura dell’accordo per il ritorno di Zak Ruggiero, attaccante classe 2001 proveniente dal Trapani. Un’operazione, come evidenziato da LaCasadiC.Com, che riporta a casa un giocatore cresciuto nel settore giovanile calabrese e già protagonista con la maglia del Crotone. Nell’ultima stagione Ruggiero ha militato in Serie C con l’Audace Cerignola, collezionando 33 presenze e realizzando 4 reti. Ferme al momento le uscite con la rosa rossoblù ridotta ai minimi termini.

Zak Ruggiero torna al Crotone: terza esperienza con la maglia rossoblù

Per il giovane Zak Ruggiero si tratta di un nuovo capitolo con il club che lo ha formato calcisticamente. L’attaccante ha completato tutta la trafila nel settore giovanile del Crotone, fino all’esordio in prima squadra nella stagione 2019/2020. Dopo la prima esperienza in Calabria, il classe 2001 ha proseguito il proprio percorso tra Pro Vercelli, Pro Sesto e Lucchese, prima di un breve ritorno nel 2022. Successivamente ha vestito le maglie di Trapani e Audace Cerignola, maturando esperienza e continuità in Serie C.

Calciomercato Crotone: previsti nuovi movimenti per difesa e centrocampo

L’arrivo di Ruggiero non dovrebbe essere l’unico movimento del Crotone in questa fase di mercato.

La società rossoblù continua a lavorare per completare la rosa e nelle prossime ore potrebbe chiudere altre tre o quattro operazioni. Le attenzioni principali riguardano il reparto difensivo e il centrocampo, con l’obiettivo di aumentare qualità e alternative a disposizione dello staff tecnico. Resta invece da definire il futuro di Davide Merelli: il portiere non dovrebbe partire, nonostante l’interesse dello Spezia, che starebbe valutando altri profili per il ruolo. Rimangono infine vivi gli interessamenti di Foggia e Catania per il difensore Di Pasquale, e degli etnei per il centrocampista Gallo. Al momento non sembra destinato a partire l'attaccante Antonino Musso ma tutti gli effettivi della rosa rimangono vendibili in caso di offerta importante che possa rimpolpare le casse del club.