Il calciomercato estivo del Crotone procede a rilento. La formazione rossoblù deve ancora costruire una squadra competitiva da affidare al tecnico Leandro Greco, con diversi ruoli da coprire e una rosa attualmente ridotta ai minimi termini. Dopo una serie di partenze importanti, la società è chiamata a intervenire sul mercato per garantire equilibrio e qualità in vista della nuova stagione di Serie C.

Crotone Calciomercato: partenze pesanti e la necessità di nuovi acquisti

La squadra calabrese ha perso diversi elementi tra mancati riscatti e conclusioni dei prestiti, a cui si sono aggiunte le cessioni di Novella, Vinicius, Cocetta e Gomez.

Un rinnovamento inevitabile che però lascia diverse lacune nell’organico. Il direttore sportivo dovrà accelerare le operazioni per completare tutti i reparti, soprattutto in difesa e a centrocampo, dove servono giocatori capaci di garantire esperienza e continuità.

Tra i nomi valutati per la mediana spunta quello di Zak Ruggiero. Secondo quanto riportato da LaCasadiC.com, il centrocampista crotonese potrebbe tornare a vestire la maglia rossoblù dopo essere cresciuto nel settore giovanile del club. Reduce da diverse stagioni in Serie C, Ruggiero rappresenterebbe un profilo utile e motivato, con la possibilità di assumere un ruolo da protagonista nel nuovo progetto tecnico.

Mercato Crotone, attenzione a Merelli e Di Pasquale seguiti in Serie C

Restano aperte anche altre trattative in uscita. Il portiere Merelli continua a essere seguito dallo Spezia, mentre sul difensore Di Pasquale hanno mostrato interesse Catania e Foggia. Situazioni che potrebbero evolversi nelle prossime settimane, mentre il Crotone lavora per completare la rosa prima dell’inizio ufficiale della stagione.

Intanto la Lega Pro ha comunicato la composizione del Girone C di Serie C, il raggruppamento che vedrà impegnati gli squali. Le principali novità sono il ripescaggio del Foggia e l’ingresso dell’Inter U23 nel campionato meridionale. Un torneo competitivo che richiederà al Crotone una squadra pronta e completa. Nelle prossime ore la Lega Pro effettuerà il sorteggio del calendario.