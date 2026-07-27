Un disegno di legge, presentato al Senato e a firma del Partito Democratico, mira a rivoluzionare il sistema dei vivai nel calcio italiano, specie in Serie A. L’iniziativa legislativa rafforza la formazione dei giovani calciatori, introducendo misure per società professionistiche e settori giovanili.

Il testo del provvedimento stabilisce che le società di Serie A saranno tenute a investire una quota minima dei propri ricavi nella crescita dei vivai. L’obiettivo primario è favorire la valorizzazione dei talenti italiani, garantendo un percorso formativo di qualità e maggiori opportunità di sviluppo.

Verrà introdotto un sistema di incentivi per i club che promuovono i giovani cresciuti nelle proprie accademie, con vantaggi economici e regolamentari.

Rilancio dei settori giovanili: le nuove norme

Il provvedimento prevede che ogni società destini una percentuale fissa degli introiti annuali allo sviluppo dei vivai, con controlli periodici sull’utilizzo delle risorse. Sarà istituito un fondo specifico per sostenere i club che investono nella formazione dei giovani, mirando a ridurre il divario tra le società. La trasparenza nella gestione dei fondi destinati ai vivai è centrale, con obblighi di rendicontazione e verifiche da parte degli organi competenti.

Il disegno di legge interviene anche sulla regolamentazione dei procuratori, introducendo un tetto alle commissioni e nuove regole per la tutela dei giovani calciatori.

È previsto un prelievo sulle scommesse sportive, il cui gettito finanzierà ulteriormente i settori giovanili e le attività di base. Tali misure, secondo i promotori, dovrebbero rendere il sistema più equo e sostenibile.

Obiettivi e impatto sul calcio italiano

La riforma intende incentivare l’utilizzo di calciatori formati nei vivai italiani, anche attraverso premi e agevolazioni per i club che li schierano in prima squadra. L’introduzione di un tetto alle commissioni dei procuratori è considerata necessaria per limitare le spese eccessive e proteggere i giovani atleti da possibili abusi. Il prelievo sulle scommesse sportive rappresenta una novità significativa, destinando nuove risorse allo sviluppo del calcio giovanile.

La proposta di legge si inserisce in un contesto di crescente attenzione verso la sostenibilità economica e la valorizzazione dei talenti nazionali, temi centrali nel dibattito sul futuro del calcio italiano. L’auspicio è che tali misure possano rilanciare il movimento calcistico nazionale, favorendo la crescita di nuove generazioni di calciatori.