Il conto alla rovescia verso l'inizio della nuova stagione segna sempre meno giorno e le grandi di Serie A sono chiamate a prendere decisioni importanti sul mercato. La Juventus dovrà presto definire la propria strategia per la porta, con Emiliano Martinez ancora in cima alle preferenze di Luciano Spalletti ma con l'Aston Villa che continua a mantenere alte le proprie richieste. Anche l'Inter lavora per completare una difesa profondamente cambiata dopo diverse partenze, mentre la Roma avrebbe chiesto informazioni per Christopher Nkunku, ricevendo però una risposta negativa dal Milan.

Juventus, ultima settimana per Martinez: Spalletti insiste ma l'Aston Villa non tratta al ribasso

Per la Juventus, la settimana in corso potrebbe rappresentare un vero e proprio spartiacque nella corsa a Emiliano Martinez. Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, la dirigenza bianconera dovrà infatti decidere se accelerare definitivamente per il portiere argentino oppure abbandonare la pista e concentrarsi su altri profili. Luciano Spalletti, anche nelle dichiarazioni rilasciate dopo l'amichevole contro lo Standard Liegi, ha ribadito la propria preferenza per il vice campione del mondo sudamericano, considerato il profilo ideale per affidabilità ed esperienza.

Il problema resta però la posizione dell'Aston Villa. Il club inglese non sembrerebbe intenzionato ad abbassare le proprie pretese economiche, stanziate attorno ai 15 milioni di euro.

Troppi per un trentaquattrenne con quello stipendio. Il tempo, però, stringe: l'avvicinamento all'inizio del campionato obbliga la Juventus a non prolungare le riflessioni, con la necessità di consegnare a Spalletti un portiere titolare il prima possibile. La Continassa dovrà quindi scegliere se aumentare il pressing per Martinez o virare definitivamente su alternative come Suzuki o Vicario.

Inter su Tarrega, il Milan blinda Nkunku: no alla Roma

Una situazione simile, legata alla necessità di completare rapidamente la rosa, riguarda anche l'Inter. La formazione nerazzurra deve infatti ricostruire il reparto difensivo dopo gli addii di Francesco Acerbi, Stefan De Vrij e Matteo Darmian. Oltre alle trattative già avviate per John Stones e Cristian Romero, secondo quanto riferito dall'insider Damiano Coccia, il club avrebbe inserito nella lista dei candidati anche Cesar Tarrega.

Il difensore spagnolo classe 1999, attualmente in forza al Valencia, sarebbe un profilo seguito con attenzione dalla dirigenza interista. Tarrega avrebbe una valutazione vicina ai 10 milioni di euro.

Intanto sull'altra sponda del Naviglio si muove anche la Roma. Secondo le ultime informazioni di mercato, Gian Piero Gasperini avrebbe chiesto alla società giallorossa di provare a portare nella Capitale Christopher Nkunku, esterno offensivo francese già accostato alla Roma nella sessione invernale. Anche questa volta, però, il tentativo avrebbe trovato il muro del Milan: il club rossonero avrebbe infatti respinto il corteggiamento, con la decisione che sarebbe stata avallata direttamente da Ruben Amorim, poco propenso a privarsi dell'ex Chelsea. Per la Roma resta quindi una pista complessa, mentre il Milan continua a considerare Nkunku una pedina utile nel proprio progetto tecnico.