Il portiere e capitano della nazionale italiana, Gianluigi Donnarumma, convolerà a nozze con la sua fidanzata, Alessia Elefante, il prossimo 24 luglio. La cerimonia si terrà a Locorotondo, borgo in provincia di Bari, un evento molto atteso. Donnarumma, portiere anche del Manchester City, celebrerà l'unione in una suggestiva cornice della Valle d'Itria.

La funzione religiosa è fissata per le ore 16:30 nella storica chiesa di San Giorgio Martire, situata nel cuore del centro antico di Locorotondo. Per garantire ordine e sicurezza durante la celebrazione, l'amministrazione comunale ha già emesso un'ordinanza specifica.

Tale provvedimento mira a gestire il traffico e la viabilità in diverse aree a ridosso della chiesa, a testimonianza dell'importanza dell'evento.

Dopo la solenne celebrazione, i festeggiamenti si sposteranno in un'antica masseria di Fasano, scelta per la sua atmosfera riservata. L'elenco degli invitati è mantenuto strettamente confidenziale, alimentando le speculazioni sulla lista degli invitati. Non è esclusa, infatti, la partecipazione di alcuni compagni di squadra di Donnarumma, attualmente militanti nel Manchester City, per condividere il momento.

L'annuncio social e la proposta

Le nozze non giungono del tutto inaspettate. Già nei primi giorni di maggio, la coppia aveva suscitato grande interesse con un post sui propri profili social, interpretato come un annuncio delle nozze già avvenute o imminenti.

Un gesto che aveva generato curiosità e attesa per le conferme ufficiali.

La coppia, legata da circa dieci anni, ha visto la proposta di matrimonio arrivare a Parigi alla fine del 2024. In quell'occasione, Donnarumma aveva commentato con ironia in inglese: "Ho firmato un contratto a tempo indeterminato". Tuttavia, la coppia non aveva specificato né il luogo né la data delle nozze, mantenendo il mistero fino alla recente conferma dell'evento a Locorotondo.