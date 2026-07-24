Pep Guardiola non sarà il prossimo commissario tecnico della Nazionale italiana. La notizia è giunta direttamente dall’allenatore spagnolo, che ha comunicato ai vertici della Federcalcio la sua decisione di declinare l’offerta di guidare gli azzurri. Nonostante si sia detto molto tentato dalla proposta, alla fine Guardiola ha scelto di non accettare l’incarico, privilegiando ragioni personali.

Alla base del rifiuto di Guardiola vi sono motivazioni strettamente familiari. Il tecnico ha spiegato ai dirigenti italiani che, nella sua valutazione, “hanno prevalso gli impegni che aveva preso con la sua famiglia”.

Questa rinuncia, maturata dopo un’attenta riflessione, sottolinea la sua volontà di dare priorità agli affetti personali rispetto a una nuova e prestigiosa avventura professionale sulla panchina azzurra.

Le motivazioni dietro il rifiuto

È stato chiarito che la decisione di Guardiola non è legata a questioni economiche. L'allenatore, reduce da un decennio di successi e intenso lavoro in Premier League, avrebbe manifestato il desiderio di prendersi una pausa dal calcio per dedicare maggiore tempo ai suoi cari. La sua scelta è stata comunicata anche a Paolo Maldini, dirigente federale, con le parole: “Grazie ma non me la sento”. La Federazione, che aveva riposto grandi aspettative su di lui per il rilancio del progetto azzurro, si trova ora a dover riconsiderare le proprie strategie.

Le alternative per la panchina azzurra

Con il rifiuto di Guardiola, la ricerca del nuovo commissario tecnico della Nazionale si riapre ufficialmente. Tra i profili più quotati per il ruolo emerge Andrea Pirlo, attualmente alla guida dello United Football di Dubai. Il suo contratto, valido fino al 2027, non dovrebbe costituire un ostacolo insormontabile per un eventuale trasferimento sulla panchina azzurra. Altre candidature, come quelle di Roberto Mancini e Antonio Conte, appaiono al momento meno concrete. La decisione finale sul successore dovrebbe essere presa entro il 28 luglio, in occasione del prossimo consiglio federale.

La Federcalcio, per voce del dirigente Leonardo, ha ribadito l'importanza di individuare un allenatore in piena sintonia con la visione della dirigenza.

“Cerchiamo un allenatore che pensi come noi”, ha dichiarato Leonardo, aggiungendo: “Tanti possono essere vincenti, ma noi vogliamo trovare con il nuovo tecnico un'armonia di pensiero. Quindi dare la linea, a cascata, al nuovo ct e agli altri allenatori”. Questo approccio sottolinea la volontà di costruire un progetto tecnico coerente e condiviso a tutti i livelli.