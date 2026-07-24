Il talentuoso attaccante Rafael Leao ha ufficialmente confermato di aver avviato un dialogo con la dirigenza del Milan in merito a una potenziale cessione, pur mantenendo ferma la sua promessa di massimo impegno nei confronti della squadra fino al suo effettivo rientro. Leao, attualmente in Brasile per godere degli ultimi giorni di riposo dopo la partecipazione al Mondiale, ha rilasciato dichiarazioni significative durante un podcast locale. Ha specificato: “Avevo già avuto un confronto con il Milan circa l’opportunità di intraprendere una nuova esperienza professionale.

Al momento, non ho certezze sul fatto che ciò si concretizzi. La mia data di presentazione è fissata per il 29 luglio e, finché indosserò questa maglia, garantirò il mio totale impegno, sempre con il profondo rispetto per un club che mi ha offerto tutto”.

Proseguendo nel suo intervento, Leao ha sottolineato il legame con il club rossonero: “Ritengo che il Milan sia un club che mi ha supportato in maniera significativa sotto ogni aspetto, contribuendo alla mia crescita sia come calciatore che come persona. Tuttavia, è naturale che nella vita si nutrano ambizioni anche per altre sfide e percorsi diversi. Se si presenterà un’occasione concreta per un trasferimento, valuterò attentamente tutte le opzioni disponibili.

Nonostante ciò, tengo a ribadire che, al momento, resto a tutti gli effetti un giocatore del Milan”. Il suo futuro appare dunque avvolto nell’incertezza: al momento, non sono pervenute al club offerte economicamente rilevanti o particolarmente allettanti. Il 29 luglio, come da programma, il giocatore dovrà raggiungere i suoi compagni in Australia per prendere parte alla tournée estiva pre-campionato.

Il futuro di Leao: tra ambizioni e incertezze

Il destino di Rafael Leao sembra delinearsi lontano da Milano, alimentando le speculazioni sul suo possibile addio. Nonostante le dichiarazioni del giocatore e le sue evidenti ambizioni di esplorare nuove opportunità, la situazione di mercato è ancora in fase di stallo.

Attualmente, non sono state recapitate al club rossonero proposte concrete che possano soddisfare le aspettative della società. La dirigenza del Milan, dal canto suo, sta monitorando attentamente l’evolversi del mercato e attende sviluppi significativi prima di poter prendere decisioni definitive riguardo al futuro del proprio attaccante portoghese. La volontà del giocatore di considerare nuove esperienze si scontra, per ora, con la mancanza di offerte che possano concretizzare tale desiderio.

La posizione del Milan e le prospettive di mercato

La dirigenza del Milan ha stabilito una chiara valutazione economica per il cartellino di Rafael Leao, posizionandola in un intervallo tra i sessanta e i settanta milioni di euro.

Questa cifra riflette l’importanza del giocatore all’interno della squadra e il suo valore sul panorama calcistico internazionale. Nonostante questa chiara indicazione, non sono ancora pervenute offerte che rispecchino pienamente tale valutazione. Il club, tuttavia, non esclude la possibilità di considerare formule alternative per una eventuale cessione, qualora non arrivassero proposte di acquisto a titolo definitivo. Tra le opzioni al vaglio, vi è quella del prestito oneroso con obbligo di riscatto, una soluzione che potrebbe diluire l’impatto economico immediato per l’acquirente. Nel frattempo, Leao continua il suo programma di allenamenti individuali, mantenendosi in forma in attesa di chiarimenti sul suo futuro. La sua permanenza al Milan, nonostante il suo impegno dichiarato, rimane in un delicato equilibrio, con il mercato che detterà i prossimi passi.