È il giorno della grande finale dei Mondiali 2026: la Spagna e l’Argentina si affrontano oggi al MetLife Stadium di New York. L’ultimo atto della rassegna iridata, co-ospitata da Stati Uniti, Messico e Canada, vedrà la nazionale guidata da De La Fuente sfidare l’Albiceleste di Scaloni, detentrice del titolo.

La Spagna ha conquistato l’accesso alla finale dopo aver superato la Francia in semifinale con un convincente 2-0, grazie al rigore trasformato da Oyarzabal e al gol di Pedro Porro. L’Argentina, invece, ha raggiunto questo traguardo rimontando l’Inghilterra per 2-1, con le reti decisive di Enzo Fernandez e Lautaro Martinez che hanno ribaltato l’iniziale vantaggio inglese siglato da Gordon.

Orario e probabili formazioni della finale

Il calcio d’inizio della finale tra Spagna e Argentina è fissato per le ore 21 italiane. Ecco le probabili formazioni che scenderanno in campo:

Spagna (4-2-3-1) : Simon; Porro, Cubarsì, Laporte, Cucurella; Rodri, Fabian Ruiz; Yamal, Olmo, Baena; Oyarzabal. All. De la Fuente.

: Simon; Porro, Cubarsì, Laporte, Cucurella; Rodri, Fabian Ruiz; Yamal, Olmo, Baena; Oyarzabal. All. De la Fuente. Argentina (4-1-3-2): E. Martinez; Molina, L. Martinez, Romero, Tagliafico; Paredes; Simeone, Fernandez, MacAllister; Alvarez, Messi. All. Scaloni.

La partita sarà trasmessa in diretta televisiva, anche in chiaro, su Rai 1 e su Dazn. Sarà inoltre possibile seguire l’evento in streaming tramite Rai Play e l’app di Dazn. Per gli spettatori in Spagna, la finale sarà visibile gratuitamente su La 1 e sulla piattaforma RTVE Play, che offrirà anche la telecronaca in catalano e gallego.

Cerimonia di chiusura e spettacolo musicale

La finale dei Mondiali 2026 sarà preceduta da una suggestiva cerimonia di chiusura. Durante l’intervallo, è previsto un ricco spettacolo musicale con la partecipazione di numerosi artisti di fama internazionale, tra cui Tom Cruise, Robbie Williams, Laura Pausini, Nicole Scherzinger, IShowSpeed, Jennifer Hudson, Shakira, Madonna, BTS, Justin Bieber, Gustavo Dudamel, Burna Boy, PS22 e Coldplay. Gli appassionati potranno inoltre rimanere aggiornati in tempo reale e accedere a contenuti esclusivi tramite la radio e i servizi digitali dedicati.

Questa attesissima sfida tra Spagna e Argentina rappresenta un momento culminante per gli amanti del calcio globale.

La Spagna cercherà di conquistare la sua seconda affermazione mondiale, mentre l’Argentina punterà a confermare il titolo iridato ottenuto quattro anni fa, in una partita che promette grandi emozioni.