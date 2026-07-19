L'Inghilterra ha conquistato il terzo posto ai Mondiali, superando la Francia in una partita spettacolare e ricca di gol, conclusasi con il punteggio di 6-4. I Tre Leoni tornano così sul podio mondiale a sessant'anni di distanza dal loro storico trionfo nella competizione, un risultato che segna un importante traguardo per la nazionale inglese.

Il primo tempo della sfida, valida per la finale di consolazione, ha visto un netto dominio della formazione inglese, capace di mettere a segno ben quattro reti senza subirne alcuna. L'apertura delle marcature è arrivata prestissimo, al terzo minuto, grazie a Rice.

Il raddoppio è stato siglato da Konsa al diciottesimo minuto, consolidando il vantaggio inglese. Successivamente, Saka si è reso protagonista di una doppietta decisiva, andando a segno al trentasettesimo e al quarantaseiesimo minuto, portando il parziale sul perentorio 4-0 all'intervallo e ipotecando, apparentemente, la vittoria.

La reazione francese e il finale emozionante

Nella seconda frazione di gioco, la Francia ha mostrato una reazione d'orgoglio, cercando di riaprire la partita con determinazione. Mbappé ha accorciato le distanze al terzo minuto della ripresa, infondendo nuove speranze ai Bleus. Poco dopo, al nono minuto, Barcola ha siglato il secondo gol francese, riducendo ulteriormente lo svantaggio.

Ancora Mbappé, al ventunesimo, ha portato il risultato sul 4-3, riaccendendo completamente la sfida e rendendo il match incerto fino all'ultimo. Tuttavia, l'Inghilterra ha saputo reagire prontamente: Saka, in giornata di grazia, ha nuovamente allungato le distanze realizzando la sua tripletta personale su calcio di rigore al quarantaduesimo minuto, portando il punteggio sul 5-3.

Nonostante il nuovo svantaggio, la Francia non si è arresa e ha continuato a lottare. Dembélé ha segnato il quarto gol francese al cinquantunesimo minuto, riavvicinando i suoi. Ma la risposta inglese è stata ancora una volta immediata e decisiva: Bellingham ha chiuso definitivamente i conti due minuti più tardi, al cinquantatreesimo, fissando il risultato finale sul 6-4.

Questa rete ha spento le ultime speranze di rimonta per i francesi, assicurando la vittoria ai Tre Leoni.

Un traguardo storico per i Tre Leoni

Con questa importante vittoria, l'Inghilterra non solo si aggiudica il terzo posto, ma torna a salire sul podio mondiale dopo un'attesa di sessant'anni, un evento che evoca il ricordo del loro unico trionfo nella competizione. La partita è stata un vero e proprio spettacolo, con diversi giocatori inglesi che si sono distinti, in particolare Saka con la sua tripletta e Bellingham con la rete che ha sigillato il risultato. La Francia, pur avendo tentato una rimonta energica nella ripresa, ha dovuto arrendersi alla maggiore concretezza e al cinismo degli avversari. Il match per il terzo posto si è così trasformato in un'emozionante esibizione di calcio, regalando agli appassionati una sfida indimenticabile e confermando il valore delle due squadre in campo.