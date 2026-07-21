Gianluca Pagliuca, ex portiere della Nazionale italiana, ha analizzato la difficile situazione del calcio azzurro dopo la mancata qualificazione ai Mondiali. L'ex campione ha evidenziato come la carenza di nuovi talenti rappresenti l'ostacolo principale per il rilancio della squadra. Nonostante le difficoltà, Pagliuca ha espresso piena fiducia nella nuova dirigenza federale, guidata da Paolo Maldini, nominato direttore tecnico, e Leonardo in veste di advisor. A loro spetta il compito di ristrutturare il Club Italia e individuare il prossimo commissario tecnico.

«Nascono meno talenti, questo è il problema principale», ha dichiarato Pagliuca, sottolineando un ricambio generazionale che fatica a produrre giocatori di alto livello. Secondo l'ex portiere, «se ci fossero giovani bravi giocherebbero, ma non nascono più gli stessi talenti di prima». Tuttavia, Pagliuca si è detto ottimista sul futuro: «Sono convinto che riusciremo a fare dei buoni mondiali, anche se in questo momento fatichiamo a qualificarci. Alla fine è successo a quasi tutte, dalla Spagna alla Francia e ora tocca a noi».

La fiducia in Maldini e la ricerca del ct

Pagliuca ha riservato parole di grande stima per Paolo Maldini, definendolo «una certezza, una persona seria e determinata che ha sempre fatto bene».

Ha ricordato i successi di Maldini sia come giocatore sia come dirigente, evidenziando la sua capacità di ottenere risultati anche con risorse limitate. «Ci mette sempre tutto il bene possibile, per questo sono convinto che riuscirà a fare qualcosa di buono anche in Nazionale e con la Federazione», ha aggiunto Pagliuca, ribadendo che con l'ex Milan l'Italia è in buone mani.

Per quanto riguarda la scelta del nuovo ct, Pagliuca ha indicato Pep Guardiola come un nome di grande fascino: «Guardiola? Se non affascina lui chi». Non ha però escluso un ritorno di Roberto Mancini o la nomina di Antonio Conte o Andrea Pirlo, enfatizzando l'importanza di affidarsi a un allenatore preparato e adatto al contesto attuale.

La missione di Maldini e Leonardo per Guardiola

Paolo Maldini e Leonardo si sono recati a Barcellona per incontrare Pep Guardiola e proporgli la guida della Nazionale italiana. L'obiettivo della nuova dirigenza è rivoluzionare l'organizzazione del calcio azzurro, ispirandosi al modello spagnolo che ha portato la Roja a grandi successi internazionali. Maldini e Leonardo hanno illustrato a Guardiola un progetto di ampio respiro, che prevede la valorizzazione dei giovani e una riforma della filiera tecnica dalla base fino alla Nazionale maggiore.

Guardiola, pur lusingato dall'offerta, ha chiesto tempo per riflettere, anche in considerazione delle difficoltà economiche e delle proposte ricevute da altre federazioni.

Nel frattempo, restano in attesa le alternative rappresentate da Roberto Mancini e Andrea Pirlo, mentre la Federazione lavora per trovare la soluzione migliore per il rilancio del calcio italiano. Pagliuca, intanto, auspica che i club italiani diano maggiore fiducia ai giovani, permettendo loro di crescere e sbagliare, invece di preferire sistematicamente giocatori stranieri.

Pagliuca ha concluso sottolineando che, nonostante l'assenza dell'Italia dal Mondiale, ha seguito tutte le partite e ha definito «meritata» la vittoria della Spagna, augurandosi che gli Azzurri possano tornare protagonisti già dalla prossima edizione.