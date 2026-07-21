Il mercato delle big italiane continua a intrecciarsi tra obiettivi comuni e piste che potrebbero infiammarsi da un momento all'altro. Inter e Roma sarebbero pronte a contendersi uno dei profili più interessanti tra i giocatori reduci dalla retrocessione dell'Hellas Verona, mentre la Juventus continua a lavorare per rinforzare il reparto offensivo e avrebbe riaperto i contatti con Joshua Zirkzee. Due operazioni differenti, ma accomunate dalla volontà dei club di cogliere occasioni di mercato senza perdere di vista la sostenibilità economica.

Belghali, occasione da 10 milioni: Inter e Roma in prima fila

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, Inter e Roma sarebbero pronte a sfidarsi per Mehdi Belghali, terzino algerino dell'Hellas Verona. La retrocessione del club veneto avrebbe inevitabilmente inciso sulla valutazione del giocatore, oggi stimata intorno ai 10 milioni di euro. Una cifra considerata accessibile per un esterno che, nelle ultime stagioni, ha dimostrato di poter reggere il livello della Serie A grazie a corsa, intensità e duttilità tattica. I nerazzurri vedrebbero in Belghali un'alternativa per rinforzare le corsie laterali, mentre la Roma lo considererebbe un profilo ideale per ampliare le soluzioni a disposizione di Gian Piero Gasperini.

Sullo sfondo restano anche Napoli e Juventus, che continuano a monitorare l'evoluzione della situazione senza aver ancora deciso se affondare il colpo.

La Juventus torna a pensare a Zirkzee

Parallelamente, alla Continassa prosegue la ricerca di un nuovo centravanti. Secondo le ultime indiscrezioni, la Juventus avrebbe riallacciato i contatti con l'entourage di Joshua Zirkzee, attaccante olandese considerato in uscita dal Manchester United. Il suo nome non rappresenta certo una novità per il club bianconero: già nelle precedenti sessioni di mercato il profilo dell'ex Bologna era stato accostato con insistenza alla Vecchia Signora, senza però che si arrivasse a una trattativa concreta. Questa volta lo scenario potrebbe essere diverso.

Le difficoltà incontrate dall'amministratore delegato Giovanni Carnevali nel tentativo di trovare un accordo con il Paris Saint-Germain per Randal Kolo Muani starebbero infatti spingendo la dirigenza a valutare con maggiore convinzione piste alternative. Zirkzee, grazie alla sua capacità di legare il gioco, alla tecnica nello stretto e alla conoscenza del campionato italiano, rappresenterebbe una soluzione particolarmente gradita. Molto dipenderà dalla disponibilità del Manchester United ad aprire alla cessione e dalle condizioni economiche di un'eventuale operazione, ma il nome dell'olandese sarebbe tornato con forza sul taccuino della Juventus.