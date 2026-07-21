Il mercato delle big italiane continua a intrecciare trattative e strategie destinate a cambiare gli equilibri della prossima stagione. La Juventus avrebbe deciso di inserirsi nella corsa a uno dei talenti più promettenti del panorama europeo come Alajbegovic, contendendolo ad Atalanta e Milan. I rossoneri, nel frattempo, attendono l'offerta giusta per Rafael Leao, il cui futuro resta in bilico nonostante l'interesse manifestato dall'estero. Anche il Napoli potrebbe presto registrare un'importante operazione in uscita, con Lorenzo Lucca finito nel mirino della Fiorentina in vista di un possibile effetto domino nel reparto offensivo.

Juventus su : sfida aperta con Atalanta e Milan

Secondo quanto riferito su X dall'insider Damiano Coccia, anche la Juventus sarebbe entrata nella corsa per Alajbegovic, esterno bosniaco del Bayer Leverkusen considerato uno dei giovani più interessanti del panorama europeo. Sul talento classe 2007 si erano già mosse da tempo Milan e soprattutto Atalanta, con il club bergamasco che avrebbe addirittura presentato un'offerta da 25 milioni di euro, respinta però dalla società tedesca. Nelle scorse ore, sempre secondo Coccia, ci sarebbe stato un primo contatto tra la dirigenza bianconera e l'entourage del calciatore. Un interesse che non sorprende, considerando la stima che Frederic Massara nutre da tempo nei confronti del giocatore.

L'attuale dirigente juventino, infatti, aveva già provato a portare Alajbegovic alla Roma nella scorsa stagione e ora potrebbe tentare nuovamente l'affondo, questa volta dalla Continassa.

Leao aspetta la Premier, Lucca può rilanciarsi a Firenze

Sul fronte Milan resta invece aperto il capitolo Rafael Leao. Secondo il giornalista Nicolò Schira, l'unica proposta concreta arrivata finora sarebbe stata quella del Galatasaray, pronto a garantire al portoghese un ingaggio da circa 10 milioni di euro a stagione. L'offerta destinata al Milan, però, si fermerebbe a 30 milioni di euro, cifra ritenuta troppo bassa dal club rossonero, che continua a chiedere almeno 60 milioni per lasciar partire il proprio numero dieci.

Per questo motivo, sempre secondo Schira, bisognerà attendere l'eventuale inserimento di una società di Premier League, con Aston Villa e Chelsea che restano le piste da monitorare con maggiore attenzione.

Nel frattempo anche il Napoli lavora sulle uscite. Lorenzo Lucca continua a essere tra i profili destinati a lasciare il club e la Fiorentina potrebbe rappresentare una soluzione concreta. Qualora Moise Kean dovesse trasferirsi, magari proprio al Como, i viola avrebbero infatti la necessità di acquistare un nuovo centravanti titolare. Da qui l'idea di Fabio Paratici di aprire un dialogo con il Napoli, che sarebbe disposto a cedere l'ex Udinese davanti a un'offerta vicina ai 20 milioni di euro.