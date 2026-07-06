La nazionale degli Stati Uniti affronterà il Belgio negli ottavi di finale dei Mondiali. La sfida si terrà allo stadio di Seattle nella notte tra lunedì 6 e martedì 7 luglio, con calcio d'inizio fissato alle ore 2 italiane. L'incontro sarà trasmesso in diretta esclusiva su DAZN (TV e streaming).

Probabili formazioni

Per la gara di Seattle, gli Stati Uniti: Freese in porta; difesa a cinque con A. Robinson, Ream, Richards, Freeman, Dest; a centrocampo McKennie, Adams, Tillman; in attacco Pulisic e Pepi. Pochettino. Il Belgio: Courtois tra i pali; difesa a quattro con Castagne, Mechele, Theate, De Cuyper; a centrocampo Tielemans, Vanaken; Trossard, De Bruyne, Doku a supporto di Lukaku.

Garcia.

Dove vedere la partita e scelte tecniche

Il match sarà visibile in diretta esclusiva su DAZN (TV e streaming). Per gli Stati Uniti, possibili variazioni: Balogun in attacco e modulo 4-2-3-1. Rosa: Turner, Brady, Trusty, Reyna, Pepi, Aaronson, Robinson M., Berhalter, Roldan, Arfsten, Wright, Weah, McKenzie, Scally, Zendejas. Per il Belgio, Garcia potrebbe optare per Ngoy e Machele in difesa, con Raskin a centrocampo al fianco di Tielemans. Alternative: Lammens, Penders, Debast, Theate, Witsel, Doku, Meunier, De Winter, De Ketelaere, Seys, Moreira, Vanaken, Saelemaekers, Onana.

L'incontro, al Lumen Field di Seattle, decreterà l'accesso ai quarti di finale. Le scelte degli allenatori saranno decisive in una gara che promette equilibrio e spettacolo.