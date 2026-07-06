L'allenatore dell'Inghilterra, Thomas Tuchel, ha espresso forti perplessità sulla gestione arbitrale dopo la vittoria contro il Messico negli ottavi dei mondiali 2026. L'incontro del 6 luglio 2026 ha visto l'espulsione del difensore Jarell Quansah con un cartellino rosso (VAR). Tuchel ha criticato la scelta arbitrale e ironizzato sui ricorsi.

"Per essere chiari, questo non era un cartellino rosso. È intervenuto il VAR e la decisione è stata presa. Chi può ribaltare questa decisione? E quando? Su quali basi? È tutto molto strano per me, vogliamo coerenza", ha dichiarato Tuchel, evidenziando la sua insoddisfazione.

Polemiche arbitrali di Tuchel

Tuchel ha esteso la critica a episodi recenti, citando i cartellini gialli a Declan Rice e Michael Olise (Francia). "Penso che quello comminato a Declan Rice non fosse un cartellino giallo. La Francia riavrà il cartellino giallo per Michael Olise, che non era un cartellino giallo?", ha domandato ironicamente. "Da dove inizia tutto questo e dove finisce? Facciamo ricorso? Kane dovrebbe chiedere al presidente Trump? Forse sì". Ciò evidenzia incertezza e polemica sulle decisioni arbitrali nel torneo.

Inghilterra ai quarti: prestazione "eroica"

Nonostante le polemiche, Tuchel ha elogiato la prestazione "eroica" dei suoi giocatori dopo la vittoria per 3-2 contro il Messico.

La squadra ha dimostrato cuore, determinazione e volontà, specialmente dopo l'espulsione di Jarell Quansah. Protagonisti: Jude Bellingham (doppietta) e Harry Kane (rigore). Partita "iconica" in un "iconico" stadio (Azteca). Preoccupazione per l'infortunio al polso di Jordan Henderson (festeggiamenti). La squadra si riposerà prima dei quarti contro la Norvegia.