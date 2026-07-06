Il centrocampista dell’Inghilterra, Jordan Henderson, ha subito un grave infortunio al polso al termine della partita vinta per tre a due contro il Messico. L’episodio si è verificato allo Stadio Azteca di Città del Messico, durante i festeggiamenti post-match con i tifosi inglesi. In un momento di esultanza collettiva, la squadra e i supporters hanno intonato "Wonderwall" degli Oasis, brano ormai divenuto la colonna sonora dei Mondiali per la nazionale inglese.

Henderson, che non era sceso in campo per tutta la durata dell’incontro, è rientrato sul terreno di gioco per unirsi ai compagni.

Nel tentativo di scavalcare un cartellone pubblicitario, il giocatore è caduto rovinosamente, procurandosi una lesione al polso. Le immagini dell’incidente, rapidamente diffuse sui social media, hanno mostrato chiaramente il momento della caduta e la successiva necessità di trasportare il calciatore in barella fuori dal campo.

Le reazioni e la preoccupazione dello staff

La preoccupazione per le condizioni di Henderson è stata immediata e palpabile tra i compagni di squadra e lo staff tecnico. Il capitano Harry Kane ha espresso la sua speranza, dichiarando: "Spero non sia nulla di grave". Ancora più esplicito è stato il commissario tecnico Thomas Tuchel, che ha commentato: "Jordan è uscito in barella, è stato portato in ospedale.

Non possiamo goderci del tutto questo momento sapendo che lui non è qui. L’infortunio sembra grave, non va bene per niente."

Nonostante la vittoria, la squadra inglese si trova ora ad affrontare l’incertezza sulle condizioni del proprio compagno, la cui presenza per il prosieguo del torneo è fortemente in dubbio.

Le conseguenze dell'infortunio e i prossimi impegni

Secondo gli ultimi aggiornamenti, Henderson è stato trasportato in ospedale a Città del Messico e non farà ritorno a Kansas City con il resto della squadra. Il calciatore dovrà infatti proseguire le cure mediche sul posto. Il tecnico Thomas Tuchel ha ulteriormente confermato la serietà della situazione: "Al momento è in ospedale, quindi si tratta di un infortunio piuttosto serio.

Non si adatta alla serata che Jordan ora non sia con noi. Non so quale sarà la procedura, il medico mi ha appena detto che è in ospedale."

La partecipazione di Henderson al resto della competizione è dunque a rischio. L’Inghilterra, nel frattempo, si prepara ad affrontare la Norvegia nei quarti di finale a Miami. Sebbene il centrocampista avesse finora disputato solo pochi minuti nel corso del torneo, la sua assenza potrebbe pesare sul gruppo, sia dal punto di vista tecnico che morale, in una fase cruciale della competizione.